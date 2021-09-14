ندوة تثقيفية للعاملين بالإدارة المحلية بحضور محافظ الفيوم ورئيس «قضايا الدولة» (صور)

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والمستشار حسين مصطفى، رئيس هيئة قضايا الدولة، فعاليات الندوة التثقيفية لوكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الشئون القانونية بالديوان العام والمراكز والمدن والمديريات، التي عُقدت بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمستشار رأفت شريف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، والمستشار أحمد السيد رئيس قطاع شمال الصعيد ثاني، والمستشار إيهاب عبد الظاهر الأمين العام المساعد، والمستشار أحمد سعد المشرف علي مكتب رئيس الهيئة، والمستشار يسري مدني الأمين العام المساعد لشئون التدريب والتطوير التكنولوجي، والمستشار محمد مصطفى المستشار القضائي للمحافظة، وعدد من مستشارى الهيئة.

ندوة تثقيفية للعاملين بالإدارة المحلية

وأشاد محافظ الفيوم خلال كلمته بدور القضاء المصري في الحفاظ علي مقدرات وحقوق الدولة، مثمناً جهود هيئة قضايا الدولة في تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري، علي الادوات المستخدمة والتعامل مع الأوراق بشكل دقيق لتحقيق الاستفادة القصوى والقضاء نهائياً على إهدار المال العام والحفاظ علي حقوق الدولة والمواطن.

وأكد المحافظ أن فهم العاملين بالادارت القانونية، للقانون وإجراءاته سبب رئيسي في الحفاظ علي حقوق الدولة، موجهًا الشكر لهيئة قضايا الدولة لاختيارها محافظة الفيوم لتنفيذ التدريب العاملين على قواعد وأساسيات القانون، مطالبًا المحاضرين من شيوخ القضاة بعمل تقييم للمشاركين في نهاية الدورة لتحديد مدى الاستيعاب والإستفاده منها، موكداً استمرار التنسيق والتعاون بين هيئة قضايا الدولة والجهاز التنفيذى، للحفاظ علي كافة الحقوق التى تخص الدولة.

ندوة تثقيفية للعاملين بالإدارة المحلية

وقدم رئيس هيئة قضايا الدولة، الشكر لمحافظ الفيوم على حفاوة الاستقبال، لافتاً إلى أن محافظة الفيوم من أوائل المحافظات، التي يتم تنفيذ دورات تدريبية تثقيفية بها، موضحاً أنه سيتم تنظيم مثل هذه الدورات بشكل دورى بالتنسيق مع الجهازين التنفيذي والأمني، لتحقيق الاستقرار والعدل بين المواطنين، مشيراً إلى تقديم كافة الدعم والخبرات من أعضاء الهيئة لجميع الحضور بالدورة التدريبية التثقيفية، للتوعية بكافة الأسس والقوانين للحفاظ على المال العام ورفع كفاءة الجهاز الادارى.

ندوة تثقيفية للعاملين بالإدارة المحلية

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الندوة التثقيفية تأتى فى إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة الفيوم وهيئة قضايا الدولة، للنهوض بالمستوي العلمي والعملي للعاملين وتطوير العمل داخل الجهاز الإدارى بالدولة، لافتاً إلي أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية بديوان عام المحافظة على مدار يومين منفصلين أولهما الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر الجاري وثانيهما الثلاثاء الموافق 28 من نفس الشهر، ويحاضر فيها نخبة من مستشارى هيئة قضايا الدولة، لتطوير منظومة العمل داخل الإدارات القانونية والمصالح والهيئات العامة.

أضاف أن المستشار القضائي للمحافظة استعرض خلال الندوة أهم المحاور الرئيسية التي ستناقشها الدورة التدريبية، والتي تشمل التعريف بالقرارات الإدارية وأركانها والفرق بينها وبين الأعمال المادية والقانونية، وكذا مناقشة كيفية تنفيذ الأحكام القضائية، واستلام صحف القضايا المرسلة من هيئة قضايا الدولة، والصعوبات المتعلقة بأملاك الدولة، وحق الدولة فى توقيع الحجز الإدارى وتلافى الاخطاء التى تؤدى الى بطلان الحجز الإدارى، والعمل على شرح قواعد قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.