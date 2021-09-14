الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لدعم متضرري الفيضانات.. الإمارات ترسل مواد إغاثة ومساعدات إنسانية للسودان

جانب من مساعدات إماراتية
جانب من مساعدات إماراتية موجهة إلى السودان

أرسلت دولة الإمارات شحنة مساعدات إنسانية عاجلة إلى مطار الخرطوم الدولي،  تتضمن 100 طن من مواد الإغاثة والإعاشة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، معاونة للسودان في التغلب على آثار الفيضانات الموسمية القوية التي تعرضت لها مؤخرا محدثةً أضراراً بالغة ونجم عنها دمار واسع لآلاف المساكن، وإغاثة السكان المتضررين.

- المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية

وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، في تصريحات صحفية، أن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية تواصل دورها في الاستجابة بسرعة كبيرة للأزمات المختلفة على مستوى العالم، بالتعاون مع شركائنا، في ضوء تنامي قدرة المدينة على الاستجابة لحالات الطوارئ على مستوى العالم وتقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها،،بحسب ما ذكرت صحيفة العين.

المساعدات الإنسانية

وأوضح المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية،"ضاعفت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية والمجتمع الإنساني الذي نستضيفه الجهود في ضوء زيادة الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، ويسعدنا أن تكون المدينة، عبر إرسال المساعدات الموجودة في مستودعاتها في دبي والمُقدمة بالتعاون مع شركائنا من مؤسسات المجتمع الإنساني، سبباً في دعم المتضررين من الفيضانات في السودان".

من جانبه، أعرب روبرت بلانشارد، عضو فريق الخدمات اللوجستية لمنظمة الصحة العالمية في دبي عن امتنانه للدعم الهائل الذي تقدمه دبي ودولة الإمارات في الوقت الذي تواصل فيه المنظمة تعزيز قدراتها اللوجستية الصحية لحماية الفئات الضعيفة من السكان في جميع أنحاء العالم.

دولة الإمارات مطار الخرطوم مواد الإغاثة محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي إغاثة السكان المتضررين مدينة العالمية للخدمات الإنسانية,

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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