لينك نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2022

نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالقاهرة 2022 من أكثر الكلمات التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تقديم KG1، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقديم مرحلة KG1 وموعد بدء العام الدراسي الجديد 2022.



لينك نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالقاهرة 2022



يمكن الاستعلام عن طلبات التقديم للالتحاق بمرحلة KG1 والتي بدأت في 1 يونيو الماضي واستمرت لمدة 30 يوما من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا)، وذلك عقب إدخال البيانات اللازمة حيث تعد المنظومة الإلكترونية للتقديم من أحسن المنظومات التي أثبتت فاعليتها خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك لأنه يحد من الرشوة والمحسوبية وحصول الأطفال على حقهم في الالتحاق بمدارس قريبة من منازلهم بالإضافة إلى فاعليته أثناء أزمة كورونا المستجد كوفيد 19 التي اضطرت الجميع إلى اللجوء للعزل المنزلي لتفادي العدوى.

خطوات الاستعلام عن طلبات الالتحاق بمرحلة KG1



من خلال بعض الخطوات البسيطة عبر الشبكة العنكبوتية من خلال الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لخدمة الطلاب يمكن لأولياء أمور الطلاب المتقدمين بطلبات الالتحاق بمرحلة KG1 خلال العام الدراسي الجديد (2021-2022) وذلك بإتباع الخطوات التالية:-



تسجيل الدخول عبر موقع تقديم مرحلة رياض الأطفال من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار الاستعلام عن تقديم مرحلة KG1

كتابة بيانات الطالب المتقدم للالتحاق بالمدارس الحكومية والتجريبية (الاسم، تاريخ الميلاد، محافظة الإقامة/...)

كتابة بيانات ولي الأمر

كتابة الرقم القومي للطالب المتقدم

الضغط على زر الإستعلام

ظهور موقف الطالب المتقدم من التقديم(اسم المدرسة المرشح لها، لم يتم البت في الطلب بعد)

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رابط نتيجة تقديمkg1 للعام الدراسي2021

موعد بدء العام الدراسي الجديد

ينتظر كافة أولياء الأمور المتقدمين بأوراق قيد أبنائهم في مرحلة KG1 نتيجة تنسيق رياض الاطفال بالقاهرة 2022، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد (2021-2022) في 9 أكتوبر المقبل وفقا لقرارات وزارتي التربية والتعليم و التعليم العالي وإعلان الخطة الزمنية للعام الدراسي المقبل كاملة.