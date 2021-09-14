الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ضبط 109 مهاجرا غير شرعيا بينهم أطفال وسيدات في زلتين الليبية

مهاجرين غير شرعيين
مهاجرين غير شرعيين -مدينة زلتين الليبية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الثلاثاء، ضبط 109 مهاجرين بمدينة زليتن، وأوضحت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن قسم البحث الجنائي زليتن تلقى معلومات عن وجود مهاجرين غير شرعيين بمنزل أحد المواطنين، بمنطقة أبوجريدة بمدينة زليتن يستعدون للهجرة غير الشرعية.

وأشارت الوزارة إلى فتح محضر تحري بالخصوص والتأكد من صحة المعلومات وتشكيل فريق عمل من القسم للبحث والتحري وجمع المعلومات، مؤكدة أنه تم إخطار النيابة العامة بالواقعة والتي أمرت بمداهمة المكان وضبط الموجودين به، بالتعاون مع أعضاء وحدة التهريب والتسلل البحري زليتن (أمن السواحل).

ولفتت وزارة الداخلية إلى ضبط 109 أشخاص من الجنسيات الإفريقية "إريتريا، السودان" بينهم طفلين و16 امرأة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، و أفادت بأن المهاجرين بأنهم كانوا يستعدون للهجرة غير الشرعية عبر البحر قاصدين دول أوروبا.

- القبض على أحد كبار مهربي البشر  في زليتن

ويأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية القبض على أحد كبار مهربي البشر بمدينة زليتن، و أكدت الوزارة عبر صفحتها بموقع  التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في السابع من سبتمبر الجاري، أن دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت بالتعاون مع قسم البحث الجنائي زليتن ووحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زليتن من القبض على أحد كبار مهربي البشر بمدينة زليتن المدعو "م،ع،ا" الملقب بالشرير.

وبينت وزارة الداخلية أنه تم ضبط المتهم خلال قيامه بالتنسيق لعملية نقل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر على متن  قارب "زودياك" وتم إنقاذ كامل المجموعة والبالغ عددهم 44 شخص من الجنسيات الإفريقية.

يذكر أنه في أواخر يوليو الماضي، أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، إنقاذ 201 مهاجر غير شرعي من الجنسيات الإفريقية بالبحر المتوسط، كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

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وزارة الداخلية ليبيا مهاجرين غير شرعيين زلتين وحدة التهريب والتسلل البحري

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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