من هي إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر؟

قالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، إن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021، يمثل جهدًا كبيرًا في عملية التنمية البشرية في مصر، ويغطي فترة مليئة بالأحداث والمتغيرات السياسية والاقتصادية، مؤكدة أن استراتيجية تمكين المرأة التى اتبعتها مصر عملت على تحقيق إنجازات كثيرة نادت بها الأمم المتحدة، ومصر أنجزتها بشكل رائع يستحق الشكر والتقدير.

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن إيلينا بانوفا.

- حصلت بانوفا على درجة الماجستير في القانون الدولي والتجارة الخارجية من جامعة الاقتصاد الوطني والعالمي ودرجة الماجستير في الإلكترونيات متناهية الصغر من جامعة التكنولوجيا الكيميائية في بلغاريا.

- تتمتع السيدة بانوفا بخبرة أكثر من 22 عاما في التنمية والإدارة.

-لديها خبرة خاصة في مجالات التمويل الحكومي والتمويل من القطاع الخاص.

- بانوفا تشغل منصب المدير التنفيذي لمنظمة غير حكومية محلية، تقدم خدمات دعم الأعمال للأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر، ورائدات الأعمال في بلغاريا.

- في 11 يناير 2021، عين الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريس، إلينا بانوفا، من بلغاريا، مُنقسة مُقيمة للأمم المتحدة في مصر، بموافقة الحكومة المُضيفة.

- شغلت بانوفا منصب المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أوكرانيا.

- ساعدت في تأسيس شبكة الاتفاق العالمي للقطاع الخاص.

-أدارت برنامجا رائدا لخلق الوظائف والتمويل متناهي الصغر في البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في بلغاريا.

- عملت اختصاصية لإشراك القطاع الخاص في مقر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضافت بانوفا خلال كلمتها فى فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن التقرير يأتي فى ظل أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا، فرغم كل التحديات التى واجهتها كل دول العالم، لافتة إلى أن مصر كانت من أكثر الدول نشاطا فى اتخاذ تدابير احترازية لحماية المواطنين من تداعيات الجائحة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وحماية اللاجئين لديها.