الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نيوزيلندا تُسجل 17 إصابة جديدة بكورونا

كورونا
كورونا

سجلت وزارة الصحة النيوزيلندية 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد(كوفيد-19) خلال الــ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى 3 آلاف و966 حالة.

وذكر تلفزيون نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، خلال نفس الفترة لتستقر حصيلة الوفيات عند 27 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 3 آلاف و335 حالة منذ بداية الجائحة، وأن عدد الحالات النشطة في البلاد يبلغ حاليا 604 حالات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، و فرنسا، و روسيا، و تركيا، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و إسبانيا، و ألمانيا، و الأرجنتين، و كولومبيا، و بولندا، و إيران، و المكسيك.

الصحة العالمية ولينجتون نيوزيلندا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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