حبس تاجر مخدرات وابنه 4 أيام على ذمة التحقيقات بسوهاج

قررت نيابة قسم ثان سوهاج، برئاسة المستشار أنور فراد، مدير النيابة، حبس تاجر مخدرات وابنه، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت إرسال عينة من مضبوطات كانت بحوزتهم للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها.

كان اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بقيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة، ويتخذان من مسكنهما مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفى رأفت الشندويلي، رئيس قسم مكافحة المخدرات، والرائد أحمد صقر رئيس مباحث قسم ثان، وتم ضبط كل من "وليد.ا.ع"، 48 عاما، عامل، شهرته "العريض"، مقيم بنجع أبو شجرة دائرة قسم ثان سوهاج و"شهاب. و.ع"، 23 عاما، عاطل، وشهرته "شهاب العريض" نجل الأول، يقيمان بناحية نجع أبو شجرة دائرة قسم ثان سوهاج، يقومان بالاتجار بالمخدرات، بحوزتهما 20 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر زنة 60 جراما، وفرش لمخدر الحشيش وزن 150 جراما، كمية لمخدر الشابو تزن 250 جراما، ربع كيلو تقريبا، ولمبة زجاجية لتعاطى مخدر الشابو ومعيار بلاستيكي لتجزئة مخدر الشابو والهيروين وهاتف محمول شخصي.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 2961 لسنة 3021 إدارى قسم ثان، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.

كانت ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن سوهاج القبض على تاجر مخدرات بمركز شرطة العسيرات وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بمديرية أمن سوهاج، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وأقراص مخدرة و2 هاتف محمول – مبلغ مالي – سلاح أبيض وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.