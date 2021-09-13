الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أبرزها القمح والموبايلات.. مصر تخفض وارداتها من 9 سلع

التصدير
التصدير

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التى انخفضت قيمة وارداتها، رغم ارتفاع القيمة الإجمالية للواردات لـ 6.55 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 6.49 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة ارتفاع قدرها 0.9%، والتى تمثل أبرزها فيما يلى: 
انخفضت قيمة الواردات من مواد كيماوية وغير عضوية لـ 248.7 مليون دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 265.5 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 6.3%.
كما انخفضت قيمة الواردات من فول صويا 175.9 مليون دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 309.2 مليون دولار خلال شهر يونيو 2020 بنسبة انخفاض قدرها 43.1%.
وبلغت قيمة الواردات من لحوم 90 مليون دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 132.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه بنسبة انخفاض قدرها 32.3%.
سجلت قيمة الواردات من خامات الحديد ومركزاتها 88.6 مليون دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 93.6 مليون دولار خلال شهر يونيو 2020 بنسبة انخفاض قدرها 5.3%.
كما سجلت قيمة الواردات من أجهزة تليفون للأفراد 76.5 مليون دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 307.7 مليون دولار خلال شهر يونيو 2020 بنسبة انخفاض قدرها 75.1%.
وبلغت قيمة الواردات من البان ومنتجاتها 75.5 مليون دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 84.7 مليون دولار خلال شهر يونيو 2020 بنسبة انخفاض قدرها 10.8%.
وتراجعت قيمة الواردات من قمح لـ 68.4 مليون دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 178.4 مليون دولار خلال يونيو 2020 بنسبة انخفاض قدرها 61.6%.
كما تراجعت قيمة الواردات من إطارات خارجية وأنابيب داخلية لوسائل النقل 49.8 مليون دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 75.2 مليون دولار خلال شهر يونيو 2020 بنسبة انخفاض قدرها 12.8%.
وبلغت قيمة الواردات من أجزاء للسيارات 49.8 مليون دولار خلال شهر يونيو 2021 مقابل 56.6 مليون دولار خلال شهر يونيو  2020 بنسبة انخفاض قدرها 12.1%.

الاحصاء مصر واردات قمح فول الصويا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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