الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«حياة كريمة» فى مسابقة بحثية بقصور الثقافة

حياة كريمة
حياة كريمة

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، المسابقة البحثية لثقافة القرية 2021/2022، بجميع المواقع الثقافية على مستوى الجمهورية ومراكز الشباب والجامعات وأماكن التجمعات الشبابية بالأقاليم الثقافية.

وحددت قصور الثقافة الشروط التي سيتبعها المتنافسون وجاءت كالتالي:

ألا يكون الباحث المشارك في المنافسة قد شارك بالبحث في أي مسابقات قبل تاريخ إعلان هذه المسابقة، وألا يقل سنه عن 18 سنة ولا يزيد على 50 سنة، وأيضًا ألا يكون قد سبق له الفوز بمسابقة العام الماضي، وألا يكون البحث المقدم قد سبق فوزه في أية جهة بحثية أو علمية أو مسابقات أخرى.

كما يجب أن يكون البحث موثقاً بالمراجع والمصادر بشكل علمي، وأن يصاغ البحث بلغة عربية سليمة وواضحة وان يتضمن - كلما أمكن- مجموعة من الوثائق والصور، كما يجب ألا يقـل البحـث عن "20" صفحة ولا يزيد علي "35" صفحة مكتوبة على الكمبيوتر بخط "SIM – ARABIC" حجم "14"، على أن يقدم المتنافس بحثه من ثلاث نسخ مرفقاً به اسطوانة مدمجة  "CD"ومرفق به الاستمارة الخاصة بالمسابقة، والتي تتضمن بطاقة الرقم القومي شريطة أن تكون سارية الصلاحية.

ونوهت قصور الثقافة إلى أن الأبحاث المقدمة لن ترد سواء فازت في المسابقة أم لم تفز، على أن يتم الإشارة في البحث الى واقع قري المحافظة قبل المشروع وبعده.. موثقة بالصور والأرقام، وللهيئة العامة لقصور الثقافة الحق في طباعة الأبحاث المتميزة، وأخر موعد لتسليم الأبحاث نهاية نوفمبر 2021م.

ستمنح جوائز للمسابقة كالتالى: المركز الأول 3000ج، المركز الثاني 2500ج، المركز الثالث 2000ج، المركز الرابع 1500ج، المركز الخامس 1000ج.

قصور الثاقفة مسابقة قصور الثقافة مبادرة حياة كريمة وأثرها على تنمية مصر مسابقة بحثية بقصور الثقافة تعرف على مسابقة قصور الثقافة لحياة كريمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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