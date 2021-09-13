«التضامن»: مَن يتعرض لمرض أو عجز يحق له الحصول على الدعم

قال د. ياسر عبدالسلام، مدير العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة، إن وزارة التضامن تقدم دعمًا نقديًا مشروطًا للمواطنين وفقا لشروط الاستحقاق وأهمها احتساب درجة الفقر للأسر الأولى بالرعاية: "كل فقير يستحق الدعم، وليس كل مريض يستحق الدعم"، موضحًا أن من يتعرض لمرض أو عجز من حقه الحصول على الدعم اذا توافرت فيه شروط ذلك.

أضاف عبدالسلام، لـ"الدستور"، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم "كرامة" على مستوى المحافظات بلغ مليونا و319 ألفا و505 مستفيدا، حيث يستهدف كرامة الأفراد المُسنين، الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر، والأشخاص ذوي الإعاقة.

أشار إلى أن الوزارة تدعم ذوى الإعاقةِ غير القادرين على العمل على اختلاف أعمارهم تحت مظلة برنامج "كرامة" بإجمالي 1,1 مليون شخص ذو إعاقة بتمويل سنوي يبلغ 5 مليار جنيه سنويا تقريباً.

من جانبها، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة تولى اهتماما بالاشخاص ذوي الإعاقة، حيث قدمت هذا العام دعما لطلاب ذوي الإعاقة من خلال دمج 368 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 9 جامعات مصرية، بالإضافة إلى تقديم مِنح دراسية تم صرفها على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية، كما قدمت الوزارة منحًا للطلبة والطالبات ذوي الإعاقة البصرية في 18 جامعة حكومية، إضافة إلى توفير خدمات المكتبات السمعية وبرامج اللفظ المُنَغم والسماعات الطبية، والخدمات التعليمية عن طريق تعليم الكتابة بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، والسماعات الطبية للأطفال ذوي الإعاقة السمعية؛ تمهيدًا لدمجهم بالمجتمع والتعليم.