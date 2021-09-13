الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين حاولوا إنهاء حياة طالب أثناء ممارسة كرة القدم في قنا

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار محمود عيسي سراج وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى وأحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهمين لشروعهم في قتل طالب.

تعود أحداث القضية إلى عام 2020 عندما تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد اعتداء 3 متهمين بالضرب على طالب أثناء ممارسته كرة القدم في الشارع برفقة أصدقائه.

وأوضحت التحريات، أن المتهمين في الواقعة محسن.م،49 عاما، أمين مخزن بمصلحة الضرائب، وحسن.م، 34 عاما، سائق، وأحمد.م، هارب، شرعوا في قتل المجني عليه زياد إيهاب بالتعدي عليه ضربًا وبالشوم مما أدي إلى سقوطه أرضًا غارقًا في دمائه.

تم إحالة القضية التى تحمل 1486 لسنة 2020 والمقيدة 1434 لسنة 2021 والتي قضت بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم الأول والثالث.

 

 

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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