الإثنين 13 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القبض على سيدة تسرق أرصدة البنوك في دمياط

حبس
حبس

ألقت الأجهزة الأمنية بدمياط، القبض على سيدة من مدينة كفر البطيخ، قامت بالاستيلاء على نحو 250 ألف جنيه من فيز المواطنين أمام ماكينة أحد البنوك بكفر سعد.

وتبين أن السيدة تقف يوميا أمام ماكينة البنك تدعى مساعدتها للمواطنين خاصة كبار السن ومن لا يجيدون التعامل مع الماكينات، حيث تقوم السيدة بإدخال الرقم السري للفيزا أو تنشيطها وبخفة يد تقوم بتبديل الفيزا بأخرى ثم تقوم بسحب ما بها من أرصدة.

وعلى الفور قام أحد المواطنين بمشاهدة السيدة أثناء تبديل إحدى الفيزات وتم إبلاغ أمن البنك وتم الاتصال بمركز شرطة كفر سعد وبتفتيشها عثر معها على عشرات الفيز.

وتبين أنها قامت بسحب أرصدة عدد من عملاء البنك بواقع 250 ألف جنيه وتم عرض المتهمة على النيابة العامة والتى أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

محافظة دمياط محافظ دمياط دمياط منال عوض كفر سعد

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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