نيافة الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة جاهين

ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن صاحب النّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء بـ جاهين.

وشارك نيافته في الصلاة والاحتفال الأب أمين توفيق، راعي الكنيسة، والأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب بولس نصيف، وأسر الأبناء والبنات المُحتفى بهم، والمؤمنين. وألقى الأنبا باسيليوس العظة حول عدة نقاط ومنها: (التناول هو إعلان مستمر لمحبة الله - التناول يعطي غفرانًا للخطايا - التناول نختبر به رحمة الله).

وتلا العظة، حوار أبوي أجراه نيافته مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، حيث أوصاهم بمعايشة ونقل كل ما تعلموه خلال فترة الاستعداد للمناولة الأولى، مختتمًا القداس والاحتفال بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

وعقب صلاة القداس، اجتمع نيافة الأنبا باسيليوس مع الأبناء والبنات المُحتفى بهم في لقاء أبوي، مشجعًا إياهم، كما أهداهم نيافته الهدايا التذكارية.