الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوات المشتركة: مقتل 6 حوثيين بمعارك عنيفة على جبهتين في الحديدة

معارك عنيفة على جبهتين
معارك عنيفة على جبهتين في الحديدة

قتل 6 عناصر من صفوف جماعة الحوثي وجرح العشرات، في معارك عنيفة على جبهتين في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وخاضت القوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي معارك شرسة في جبهتي "الفازة" التابعة إداريا لمديرية التحيتا و"حيس" في الريف الجنوبي للمحافظة المطلة على البحر الأحمر والمشمولة باتفاق أممي.

اشتباكات شرسة اندلعت بين القوات المشتركة والحوثيين

وأعلنت القوات المشتركة في بيان، إن "6 عناصر من صفوف المليشيات قتلوا وجرح آخرون أثناء محاولتهم التسلل إلى الخطوط الأمامية لجبهة الفازة بالتحيتا".

وأوضح البيان أن اشتباكات شرسة اندلعت بين القوات المشتركة والحوثيين في أعقاب استقدام المليشيات لتعزيزات كبيرة إلى قرب خطوط التماس في الجهة المتاخمة لمديرية الجراحي.

وذكر البيان أن القوات المشتركة دمرت مربض مدفعية وآلية تقل مدفع بي 10 فضلا عن تكبيد المليشيات قتلى وجرحى وإجبار من تبقى على الفرار.

حرب الحديدة مع الحوثي

بالتزامن مع مرور أكثر من عامين على توقيع اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية والحوثيين في 13 ديسمبر 2018، دخلت الحديدة حرب منفردة مع جماعة الحوثي 

منظمة اليونسيف

وقد ذكرت منظمة اليونسيف أن ما لا يقل عن 300 ألف طفل يعيشون في المدينة وحولها يُعانون سوء التغذية، لعدم وصول المواد الأساسية من المنافذ البحرية، بسبب العراقيل الحوثية التي كانت توظف الأزمة الإنسانية لابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب سياسية.

عملية النصر الذهبي

في 13 يونيو 2018 انطلقت عملية "النصر الذهبي" بإشراف قيادة تحالف دعم الشرعية، التي دعمت تشكيلات من ألوية العمالقة الجنوبية وحراس الجمهورية لتحرير مدن الساحل الغربي من اليمن.

من باب المندب جنوبا وحتى مدينة الحديدة، نجحت القوات وبإسناد من القوات المسلحة الإماراتية في تحرير الشريط الساحلي، وتحررت مدن المخا والخوخة وعدة مديريات جنوب مدينة الحديدة.

تقدمت ألوية العمالقة الجنوبية إلى داخل مدينة الحديدة، واستطاعت تحرير المطار وقطع الطريق الرئيسي مع صنعاء والالتفاف على الحوثي وحصارها في داخل ميناء الحديدة.

جماعة الحوثي اليمن محافظة الحديدة معارك عنيفة البحر الاحمر القوات المشتركة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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