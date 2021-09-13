ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدرجات النارية بسوهاج

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم الاثنين، من ضبط تشكيل عصابي بسوهاج تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات الدراجات النارية.

وزارة الداخلية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة"، مُتخذان من دائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (4) وقائع بدوائر (قسمى شرطة "أول وثان سوهاج – مركزى شرطة "دار السلام وطهطا")، وأرشدا عن المسروقات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.