الإثنين 13 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة 5 أجبروا عاملا على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه في الشروق

محكمة
محكمة

أحالت نيابة الشروق وبدر، اليوم الاثنين، 5 أشخاص لمحكمة الجنايات،لاتهامهم باستدراج عامل وإجباره على توقيع إيصالات أمانة وسرقة متعلقاته الشخصية، بنطاق قسم شرطة الشروق.

وتلقى قسم شرطة الشروق بلاغ من عامل سابق بإحدى الشركات بتضرره من مقاول بذات الشركة، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية"، لقيامه باستدراجه للشقة سكنه وقيامه صحبة آخرين بالتعدى عليه بالضرب "دون إصابات"وإجباره على توقيع عدد 7 إيصالات أمانة، وكذا إقرارين منه بسرقة مبلغ مالي، واستولوا منه على هاتفه المحمول، مبلغ مالي وحقيبة بداخلها بعض الملابس وصرفه عقب ذلك.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها بالاشتراك مع 4 أشخاص عاملين بذات الشركة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم 7 إيصالات أمانة، والإقرارين المشار إليهما "مُذيلين بتوقيع المجنى عليه" وكذا المسروقات المُستولى عليها.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بأنه نظرًا لاعتقادهم بقيام المجنى عليه بسرقة هاتف محمول خاص بأحد المتهمين خططوا لاستدراجه للشقة محل سكنهم بدعوى إنهاء الخلاف بينهم وديًا، وفور وصوله تعدوا عليه بالضرب وارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 -عقوبة الاحتجاز والتعذيب

وفقًا لنص المادة 32 من قانون العقوبات على الجريمة الأشد، فمثلاً احتجاز مواطن بدون وجه حق يعتبر جنحة يعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، ولكن لو ارتبطت واقعة الاحتجاز بتعذيب فإن العقوبة تصل للسجن المشدد 5 سنوات.

 وإذا ارتبطت  الجريمة بواقعة الإكراه على توقيع سندات باستخدام سلاح فإن نص المادة 325 من قانون العقوبات أقر بمعاقبة المتهم بالمؤبد فى بعض الحالات، مشيرًا إلى أن الإكراه ينقسم إلى شقين إكراه معنى يتمثل فى إرهاب الشخص وتخويفه عن طريق السب والشتم والمشاجرة معه من أجل إكراهه على توقيع سندات، الشق الآخر الإكراه المادى ويتمثل فى أن يقوم المتهم بالتعدى على المجنى عليه وضربه وتهديده بسلاح للحصول على توقيعه لسندات معينة، وفى الحالتين يتم إثباته عن طريق عرض السندات على لجنة مباحث التزييف والتزوير، لبيان عما إذا كان هناك إكراه على توقيع ذلك من عدمه، وفى الحالتين يحق للقاضي أن يعطى العقوبة للمتهم حسب ظروف الواقعة، والتى قد تصل إلى السجن المؤبد طبقًا لنص المادة 325.

حبس إحالة الشروق بدر نيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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محاكمة 5 أجبروا عاملا على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه في الشروق

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