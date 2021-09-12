الجزائر تسجل 246 إصابة و20 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأحد تسجيل 246 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 200 ألف و 68 إصابة.



وذكرت الوزارة - في بيان لها وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية - أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 20 وفاة ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 5578 وفاة، كما تم تسجيل تعافي 196 حالة ليبلغ إجمالي المصابين الذين تماثلوا للشفاء 136 ألفا و 662 شخصا.

وأشارت إلى أنه يتواجد حاليا 33 مريضا في العناية المركزة، لافتة إلى أن 20 ولاية لم تسجل بها خلال ال24 ساعة الماضية أي حالة جديدة و20 ولاية سجلت من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 8 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق.



جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.