فى عيد ميلاده.. أسباب جعلت مصطفى فهمى «كراش الأجيال»

يحتفل النجم مصطفى فهمي، بعيد ميلاده، حيث ولد في الـ13 سبتمبر عام 1942، لأسرة أرستقراطية ذات أصول شركسية كانت تمارس العمل السياسي، حيث كان جده محمد باشا فهمي رئيسًا لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي كان سكرتيرًا لمجلس الشورى، كما أن جدته هي أمينة هانم المانسترلي صاحبة استراحة المانسترلي.

حصل على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، وشارك كمساعد تصوير في فيلم «أميرة حبي أنا» عام 1974، بدأ مسيرته التمثيلية بالصدفة ليشارك في بطولة فيلم «أين عقلي» في نفس العام.

يعتبر النجم مصطفى فهمي من النجوم الذين يتمتعون بقدر عالي من الوسامة، الأمر الذي جعله من فتى أحلام الكثير من الفتيات، ففي السطور التالية نرصد الأسباب التي جعلته "كراش" الأجيال.

مصطفى فهمي

الرجل الفرفوش رزق:

يعد النجم مصطفى فهمي من المشاهير التي تتمتع بقدر كبير من المرح والسلام النفسي، فدائمًا ما نشاهده يرقص ويمرح مع أصدقائه وزوجته، حيث أثبت أن العمر مجرد رقم، وأن الشباب شباب الروح والقلب.

شيك ووسيم:

مصطفى فهمى

يتمتع النجم مصطفى فهمي، بقدر كبير من الوسامة، حيث العيون الزرقاء والشعر الأصفر والجسم الممشوق، الأمر الذي تطلبه أي فتاة، كما أنه من النجوم الذين يهتمون بمظهرهم، حيث يرتدي دائمًا الملابس على آخر صيحات الموضة.

ذو شخصية جذابة:

يمتلك الفنان مصطفى فهمي شخصية جذابة، فهو دائم التواجد في المناسبات والاحتفلات الرسمية بشكل عقلاني ومتزن، كما أنه بعيد عن التصريحات المستفزة للجماهير، فدائمًا ما يشارك متابعيه الصور والفيديوهات لحياته الشخصية.

مصطفى فهمي

بدأ مصطفى فهمي مسيرته التمثيلية بالصدفة ليشارك في بطولة فيلم "أين عقلي"، ثم شارك عام 1976 بأربعة أعمال "قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجها لوجه، نبتدي منين الحكاية"، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون والتي من أبرزها "قصة الأمس، حياة الجوهري، أيام في الحلال".

كان الفنان مصطفى فهمي، متزوجًا من سيدة إيطالية، وله منها ولد وبنت، ثم تزوج من الفنانة رانيا فريد شوقي منذ العام 2007 وحتى طلاقهما الثالث في 2012، وفي عام 2015 تزوج من الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.