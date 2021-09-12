حسام حسنى: لقاح كورونا يمنع الوفاة بنسبة 90%

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا يمنع الإصابة بالفيروس بنسبة 50% ويمنع حالات الوفاة بنسبة 90%.

وقال حسني في تصريحات إعلامية إن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا أصبح من أساسيات الوقاية من الإصابة بالفيروس، مطالبا المواطنين بالتمسك باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن الطلاب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي لن يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا مخصص لمن هم فوق سن 18 عاما، مشيرا إلى أن الطلاب في سن التعليم ما قبل الجامعي يجب أن يهتموا باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا لأنه حتى الآن لم يتم توفير لقاح المواطنين أقل من 18 عاما.