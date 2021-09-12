الأحد 12 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«علمية كورونا»: ارتفاع فى الإصابات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى

حسام حسني
حسام حسني

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا مقارنة بنفس التوقيت في العام الماضي.

وأضاف حسني إن هذا الارتفاع في الإصابات بسبب الإهمال في اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية؛ للحد من انتشار الفيروس.

وأشار حسني إلى أنه يجب التمسك بارتداء المسك والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي باستمرار إضافة إلى تلقي اللقاح، لافتا إلى أنه يجب على جميع المواطنين التسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 750 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 246075 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 458 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 292476 من ضمنهم 246075 حالة تم شفاؤها، و 16860 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
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‏https://bit.ly/2MHG97L
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اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا حسام حسني فيروس كورونا

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حوار بلا أسرار

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