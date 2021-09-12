لبنان يسجل 785 إصابة و11 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد تسجيل 785 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية بينهم 759 مقيما و26 وافدا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 613 ألفا و 498 إصابة.

وأكدت الوزارة - في تقريرها اليومي - أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية تسجيل 11 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8192 وفاة، فيما ظل التفشي المجتمعي عند المستوى الثالث.

وتلقى 2085 مواطنا الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا أمس لترتفع نسبة الحاصلين على اللقاح في البلاد حتى أمس إلى 32.5 % من إجمالي عدد السكان، فيما تلقى 1180 مواطنا الجرعة الثانية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.