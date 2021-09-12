الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظات

«هستناكم.. وهتبقى أحلى فرحة».. آخر ما كتبته عروس كفر الشيخ قبل موتها

بوسي البرعي وخطيبها
بوسي البرعي وخطيبها

تحوّلت منصات التواصل بكفر الشيخ لسرادق عزاء عقب وفاة بوسي البرعي، (20 عامًا) أثناء توجهها لمحافظة دمياط لشراء أثاث منزلها برفقة عريسها وذلك في حادث مروري.

وكان آخر ما كتبته بوسي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “بإذن الله عفشي يوم الجمعة الجاية بعد الصلاة  عند البيت العزبة الجديدة وطبعًا هستناكم تشرفوني وكلكم إخواتي وأكيد مش محتاجين عزومة وإن شاء الله تبقى أحلى فرحة”، وأرفقت كلماتها بفيديو ترويجي مع خطيبها.

وعلق عادل قادومة، أحد رواد مواقع التواصل على الحادث قائلاً: "عروسة في الجنة.. بوسي البرعي إمبارح كانت بتدعي كل أصحابها في كفرالشيخ علشان يحضروا العفش بتاعها يوم الجمعة الجاية، بس ما لحقتش تفرح وماتت من ساعتين في حادث علي طريق دمياط ادعولها ربنا يرحمها يارب ويصبر أهلها وينجي خطيبها والناس اللي كانت معاها في الحادث نسألكم الدعاء ".

وكتبت آية حماد: "هتبقى أحلى عروسة في الجنة بوسي البرعي صاحبتي وحببتي في ذمة الله اتمني كلكم تدعولها في أهم يوم ليها وأسال رب العرش العظيم بالصبر والسلوان ويربط علي قلب منة ورحمة وكل أهلها وحبايبها يارب".

وقالت حبيبة الحداد:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. بوسي البرعي في ذمة الله مش قادرة استوعب بجد عروسه ف الجنه يا حبيبتي، ادعولها ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر قلب امها وأخواتها ، وجعتي قلبي عليكي يا قلبي بجد مش مصدقه والله عروسه في الجنه يا حبيبتي.

كانت صدمة كبيرة خيّمت على مدينة كفر الشيخ عندما تلقوا نبأ وفاة عروس بمنطقة العزبة الجديدة غرب المدينة، حيث لقيت  مصرعها أثناء توجهها لمدينة دمياط لشراء أثاث الزوجية بصحبة أسرتها وخطيبها، والذين أصيبوا بإصابات متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى دمياط لتلقي العلاج اللازم، وإبلاغ الشرطة التي انتقلت إلى مكان الحادث.

وأسفر الحادث عن وفاة «بوسي البرعي، 20 سنة»، خريجة أكاديمية تمريض، مقيمية بكفرالشيخ، وإصابة عدد من أسرتها بإصابات متفرقة من بينهم عريسها محمود البرهامي، المقيم بذات المدينة.

كفر الشيخ عروس بوسي البرعي دمياط عزاء

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وائل لطفي

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