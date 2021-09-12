«هناك 5 أنواع».. تعرفِ على كيفية الاهتمام ببشرتك

تذهب الكثير من النساء إلى صالونات التجميل، ليتعرفوا عن كل ما يناسب بشرتهم، ليطلوا بشكل مثالي للغاية دون أن يعرفوا كيف يمكنهن تحديد الأنواع التي تناسب بشرتهم المختلفة.

وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية يقول الدكتور روس بيري المدير الطبي لشركة cosmedicsUK إن الأشخاص لديهم 5 أنواع مختلفة من البشرة وهي: الدهنية وهي معرضة لحب الشباب، والجافة، والمتوازنة، والحساسة، والمختلطة يمكن أن تتغير هذه الأنواع بمرور الوقت.

ويضيف: “يتغير نوع البشرة طوال الحياة، لذلك إذا كنت على سبيل المثال في العشرينات من العمر تعاني من بشرة دهنية معرضة لحب الشباب، فقد تكون قد وصلت إلى الثلاثينيات من العمر، وتجد أن بشرتك أكثر جفافاً مع منطقة T الدهنية فالهرمونات ونمط الحياة والجينات والحمل والبيئة تلعب دورًا في تحديد نوع بشرتنا”.

البشرة الدهنية:

تميل البشرة الدهنية إلى ظهور حب الشباب، والمسام الواضحة والرؤوس السوداء على الأنف، والتي عادة ما تكون ناجمة عن زيادة إفراز الدهون، إذا لم يتم تنظيف المسام وتقشيرها بشكل صحيح، فإن الدهون الزائدة يمكن أن تتسبب في ظهور البثور، إذا كانت البشرة تفرز المزيد من الزيت وأن ظهور البثور وشيك ، فيجب التأكد من تنظيف البشرة جيدًا صباحًا ومساءً للتخلص من أي أوساخ.

يمكن اختيار نوع غسول يحتوي على حمض الساليسيليك أو حمض الجليكوليك أو البنزويل بيروكسايد، والتي تساعد جميعها على تكسير الروابط بين خلايا الجلد الميتة، والتخلص منها من سطح البشرة ثم استخدام مرطب لطيف خالي من الزيت الذي يقتل البكتيريا التي تسبب حب الشباب، ويساعد على إزالة الدهون الزائدة من الجلد ويزيل خلايا الجلد الميتة.

البشرة الجافة:

إذا كان ملمس البشرة خشن ولونه باهت خاصة بعد التنظيف فمن المحتمل أن الشخص يعاني من جفاف الجلد وايضا الخطوط الدقيقة والتجاعيد والاحمرار والمسام الصغيرة غير المرئية هي أيضًا مؤشرات تميل أنواع البشرة هذه إلى أن تكون أسوأ في الشتاء يجب استخدام مرطب كثيف بشكل متكرر في الشتاء واختيار منظف كريم أي شيء قاسي جدًا سيزيد من تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية مما يجعلها تشعر بأنها أكثر جفاف وضيق.

البشرة المتوازنة:

تميل البشرة المتوازنة إلى أن تكون نوع البشرة الوحيد الذي يريده الجميع تعمل معها معظم منتجات البشرة بشكل جيد لأنها أقل عرضة للمعاناة من الحساسية ولكن الإجهاد ونمط الحياة والتغيرات الهرمونية يمكن أن يبهدلوها يجب الاهتمام بها بروتين جيد للبشرة لحمايتها من العوامل البيئية.

البشرة الحساسة:

البشرة الحساسة غالبًا ما تتفاعل مع منتجات العناية بالبشرة مع الاحمرار أو الحرقة أو حب الشباب يجب البحث عن منتجات تحتوي على مكونات طبيعية 100% عادة ما يصعب تحملها المكونات الاصطناعية مثل الكبريتات والبارابين لمن لديهم بشرة حساسة يجب العناية بالبشرة بالتنظيف مرتين يوميًا، صباحا ومساء.

البشرة المختلطة:

البشرة المختلطة تشمل اللمعان في منطقة T، ووجود مسام أكبر في الأنف والذقن والجبهة بسبب وجود الكثير من الغدد الدهنية واحتمال وجود بقع جافة أو حمراء على الخدين

يجب اختيار منظفًا يعتمد على الجل إذا كان الجفاف لأن هذا لن يكون قاسيًا جدًا على تلك المناطق الحساسة او منظف أو تونر يحتوي على حمض الساليسيليك كمكون للمساعدة في استهداف منطقة T وتقليل إنتاج الزيت.