«آيفون» عصا «أبل» السحرية لتصبح أكبر شركة على مستوى العالم

أكدت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، أن شركة أبل عملاق التكنولوجيا الأمريكي تسعى لتصبح أول شركة في العالم تبلغ قيمتها ٣ تريليونات دولار، وإذا حدث ذلك فسوف يلعب هاتف آيفون دورًا رئيسيًا في هذا الإنجاز.



وكشفت شركة التكنولوجيا عن أحدث نسخة من منتجها المميز الثلاثاء الماضي، وسيحدد نجاح آيفون 13 مدى السرعة التي تنتقل بها أبل من قيمتها السوقية الحالية التي تقل قليلاً عن 2.5 تريليون دولار (1.8 تريليون جنيه إسترليني) إلى 3 تريليونات دولار.



ويقول دان آيفز من شركة الاستثمار ويدبوش للأوراق المالية: "نعتقد أن شركة آبل في طريقها لتصل إلى 3 تريليونات دولار بحلول أوائل عام 2022 وأن ايفون 13 سيكون ركيزة النمو".



وأضاف: لا يعتقد أن التوقعات قد تغيرت من خلال حكم الأسبوع الماضي بأن الشركة يجب ألا تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين نحو إجراء مدفوعات خارج نظام تطبيقات أبل - وهي ضربة لواحدة من أكثر خدماتها ربحية.



وتحتاج القيمة السوقية لشركة أبل إلى الارتفاع بنحو 22٪ إذا كانت ستصل إلى 3 تريليونات دولار السحرية - حيث وصلت إلى 2 تريليون دولار فقط في أغسطس من العام الماضي - وقد ارتفعت بالفعل بنسبة 12٪ هذا العام.



واستحوذ جهاز آيفون على 50٪ من عائدات أبل البالغة 275 مليار دولار العام الماضي، وكانت أكبر وحدة تالية هي قسم الخدمات (متجر التطبيقات، أبل تي في والمزيد)، والتي تمثل 20٪.



وتعرضت محاولات أبل لإطلاق سيارة ذاتية القيادة لضربة في الأسبوع الماضي عندما فقدت الرئيس التنفيذي للبرنامج لصالح شركة فورد.



وليس من المتوقع أن يكون آيفون الجديد خروجًا جذريًا عن سابقه، وستتوفر النماذج الأربعة بأحجام تشمل 5.4 بوصة و6.1 بوصة و6.7 بوصة، وسيكون اثنان في نطاق "Pro" المتطور، بينما سيكون الاثنان في متناول الجميع.



ومن المتوقع أن تكون التحسينات الرئيسية في آيفون 13 في عدسات الكاميرا وسعة البطارية.



على الرغم من تشبع سوق الهواتف الذكية العالمي وتنافسيته الفائقة، يعتقد آيفز أن عاملين سيفيدان أحدث أجهزة ايفون وهما الانتشار العالمي لشبكات 5G فائقة السرعة، وحقيقة أن حوالي 300 مليون من مالكي ايفون لم يطوروا هواتفهم في ثلاثة ونصف سنوات.



ويتم استخدام أكثر من مليار جهاز ايفون على مستوى العالم ، وهي تحقق إيرادات مستمرة لشركة ابل حيث يقوم أصحاب الهواتف الذكية بالاستفادة من متجر التطبيقات الخاص بهم والاستماع من خلال AirPods.