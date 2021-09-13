مدارس الوادى الجديد: رسومات فنية وملاعب خضراء استعدادا للعام الدراسى الجديد 

تابع الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، مع مديري الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد واستعدادا للعام الدراسى الجديد والإعلان عن مسابقة أجمل مدرسة.

وأثنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بفريق العمل داخل مدرسة الفتح الابتدائية بالداخلة للجهد المبذول وتجهيزات واستعدادات المدرسة لانطلاق العام الدراسى الجديد.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة خالص الشكر والتقدير لجميع فرق العمل بمدارس المحافظة لما تشهده من أعمال وتجهيزات تضمنت العديد من اللوحات الفنية المعبرة وتزين وتجمل المدارس، وإنشاء مظلات واقية من حرارة الشمس، وتنجيل الملاعب، متمنيا عام دراسى سعيد لأبنائنا الطلاب وجميع العاملين بالحقل التعليمي.

وأجرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم، جولة تفقدية بمدرسة موط الرسمية للغات التابعة لإدارة الداخلة التعليمية بمرافقة السيد أحمد حسين مدير الإدارة التعليمية بمركز الداخلة.

يأتي ذلك إستمرارا لجولاته التفقدية للوقوف على آخر المستجدات لإستقبال العام الدراسى الجديد 2021_ 2022 م.

وأعرب وكيل التعليم بالمحافظة عن إمتنانه وتقديره لكافة الجهود المبذولة للإرتقاء بمنظومة العمل والنهوض به وما تشهده جميع مدارس المحافظة من تجهيزات وإستعدادات والمشاركة بقوة بمسابقة أجمل مدرسة.

ووجه التحية والتقدير لجميع العاملين بالحقل التعليمي فى أرجاء المحافظة متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.

وأشاد جمال بمجموعة من طلبة وطالبات كلية الفنون الجميلة وبالتنسيق مع توجيه التربية الفنية، قاموا بالمشاركة في تزيين وتجميل سور ديوان عام مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد.

وأعرب جمال عن بالغ تقديره لفريق العمل من الطلبة والطالبات وموجهى التربية الفنية ، لجهدهم المبذول من أجل إضفاء مظهر حضاري مشرف لديوان المديرية من خلال الرسومات واللوحات الفنية المعبرة والتى لاقت استحسان الجميع.