نائب محافظ قنا يصطحب طلاب المدارس للتعريف بمشروعات حياة كريمة بفرشوط

ضمن فعاليات مبادرة "حياة كريمة " اصطحب حازم عمر نائب محافظ قنا يرافقه الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم عددا من طلاب المدارس وأعضاء الاتحادات الطلابية فى جولة تعريفية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز فرشوط بهدف نقل صورة حقيقية لما يتم إنجازه من مشروعات تنموية على أرض الواقع.

وقام نائب محافظ قنا ومرافقوه بالمرور على عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شملت المدارس والوحدات الصحية ومجمعات الخدمات وتبطين الترع.

واستمع طلاب المدارس لشرح تفصيلي من نائب محافظ قنا حول أهمية هذه المشروعات ودورها فى تحسين مستوى معيشة المواطنين فى قرى الريف المصرى، مثمناً دور المبادرة المهم فى تنمية الوعى القومي لدى الطلاب بالمشروعات التي تنفذ على أرض الواقع ضمن المبادرة الرئاسية، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار حرص القيادات التنفيذية بالمحافظة على غرس روح الولاء والانتماء لدى الطلاب من خلال اطلاعهم على جهود الدولة وبرامجها التنموية المختلفة.

من جانبه، قال الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التعليم إن المديرية أقدمت على إطلاق هذه المبادرة إيمانا بدورها فى تنمية الوعى والثقافة لدى الطلاب إلى جانب دورها التعليمى، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة تستهدف إنشاء وصيانة ١٩٠ مدرسة منها ٣١ مدرسة بمركز فرشوط ، مضيفا أن إجمالى المدارس المستهدفة تشمل ٣٨ مدرسة إنشاء جديد و ١٥٢ مدرسة صيانة شاملة وتعلية وتوسعة.

وعلى هامش الجولة شارك نائب محافظ قنا ووكيل وزارة التربية والتعليم فى ندوة تعريفيه حول أهداف المبادرة وجهود الدولة فى تحسين مستوى الخدمات بصفة عامة وتطوير التعليم بصفة خاصة.

كما أشاد الطلاب بحجم الإنجازات التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة مقدمين شكرهم للقيادة السياسية لحرصها على إطلاق هذه المبادرة التنموية الضخمة، معربين عن عظيم شكرهم للواء أشرف الداودي محافظ قنا وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة على إتاحة الفرصة لهم للتعرف على مثل هذه المشروعات الخدمية.

يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بقنا أطلقت مبادرة " محطات فى حياة كريمة " يوم الثلاثاء الماضى من أمام ديوان عام المحافظة بحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والمهندس تامر سعيد السكرتير العام والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد وبدأت أولى محطاتها بمركز دشنا يليها مركز فرشوط ثم مركز قوص وأبوتشت وتختتم فعالياتها بمركز الوقف يوم ٢٢ سبتمبر الجارى .