الأحد 12 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

عودة محمد صلاح للمنافسات.. عُشاق ليفربول ينتظرون إنجازات «الملك المصري»

محمد صلاح
محمد صلاح

اتجهت أنظار جمهور الكرة في مصر وعشاق فريق ليفربول الإنجليزي، صوب ملعب ليدز، اليوم، لمتابعة استئناف الدوري الإنجليزي من جديد، ويلعب ليفربول مباراته أمام ليدز ضمن منافسات الجولة الرابعة في البطولة التي تشهد منافسات قوية في انطلاقتها، بعد انضمام الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي مانشيستر سيتي، ليُشعل المنافسة مع  النجم المصري محمد صلاح.

أربعة فرق في الدوري الإنجليزي قد تتشارك في صدارة الدوري الإنجليزي هذه الليلة، فمانشستر  يونايتد وتشيلسي وصل إلى 10 نقاط بفارق الأهداف لصالح تشيلسي، بينما حصل ليفربول وإيفرتون على 7 نقاط من ثلاث مواجهات سابقة، ويتبقى لهما مواجهة الأسبوع الرابع، ويصلان للنقطة العاشرة في حال فوزهما.

- صراع محمد صلاح ورونالدو على صدارة الهدافين

المنافسات المشتعلة مُبكرًا في الدوري الإنجليزي، كان مثلها على المستوى الفردي بين اللاعبين، حيث نجح رونالدو في إحراز هدفين في أول مباراة له مع مان يونايتد، ليتساوى مع صلاح الذي أحرز هدفين أيضًا خلال جولاته الثلاثة الماضية مع ليفربول، مما قد يُهدد آمال صلاح في العودة إلى لقب هداف الدوري الإنجليزي في وجود رونالدو ـ هكذا ترى الجماهير.

عمليات البحث عن "ليفربول" عبر مُحرك البحث الشهير «جوجل» تخطت الـ 100 ألف عملية في مصر، للبحث عن موعد وأخبار المباراة التي تقام في الخامسة مساء الأحد، على ملعب ليدز، إضافة إلى متابعة أخبار النجم المصري، وعودته للمنافسات في الدوري الإنجليزي بعد غياب تزامن مع التوقف الدولي لتصفيات كأس العالم المؤهلة لنهائيات المونديال في قطر شتاء 2022.

وينتظر صلاح رقمًا تاريخيًا حال تسجيله لهدف في مباراة فريقه مع ليدز، حيث يصل به إلى نادي المائة، ويصبح خامس أسرع لاعب يسجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي، حال نجاحه في التسجيل اليوم.

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