«السياحة» تضيف اللغتين الأوكرانية والروسية لخطها الساخن «19654»

تلقت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصري، إخطاراً من وزارة السياحة والآثار يفيد إضافة اللغتين الأوكرانية والروسية لخدمة الخط الساخن الخاص بالوزارة رقم (19654)، لتلقي استفسارات وشكاوى السائحين طوال أيام الأسبوع.

وقالت الوزارة، في كتابها للغرفة، إن الإجراء يأتي في إطار رفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة وفى ظل بدء الزيادة فى معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية وعودة السياحة الروسية واستثماراً للزيادة في نسب الحركة السياحية الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة أن الخط الساخن يتلقى المكالمات بعدة لغات مثل الإنجليزية والفرنسية والإيطالية لضمان تقديم أفضل الخدمات السياحية للسياح وإيجاد حلول لأي مشكلة طارئة سريعا، كما أن الخط الساخن ستسمح بالتواصل بشكل مباشر وأسرع مع السائحين لتوفير سبل الراحة لهم خلال قضائهم فترة إجازتهم في مصر.

وفى ذات السياق، طالب عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الجمعية العمومية للغرفة بإبراز رقم الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار في مكان واضح للزائرين والرواد بالمنشآت والمطاعم السياحية، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات وزارة السياحة والآثار.

وأوضح المصري أن الخط الساخن 19654 يختص بتلقي كافة استفسارات وتساؤلات وشكاوى السياح، إلى جانب الاستعلام من خلاله على المواقع الآثرية المفتوحة للزيارة والأماكن السياحية التي يمكنهم زيارتها في ضوء ضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة، فضلاً عن استقباله شكاوى ومقترحات العاملين، وحتى يتسنى للمواطنين والسائحين الاستعانة به عند الحاجة.

يشار إلى ان وزارة السياحة قد خصصت هذا الخط الساخن لتلقي شكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي، ضد أي منشأة أو شركة تقوم بتسريح العمالة وإنهاء خدماتهم، حيث خصصت الوزارة الخط الساخن رقم 19654 مؤكدة على ضرورة قيام العاملين حال تعرضهم للتسريح، أن يتقدموا بشكاوى عبر الخط الساخن أو شكاوى مكتوبة إلى الإدارات المختصة بالوزارة وهما الإدارة المركزية لشركات السياحة والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.

