الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق مسابقة «ذا فويس الواحات» لاكتشاف المواهب بالوادي الجديد

مسابقة ذا فويس الواحات
مسابقة ذا فويس الواحات

بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج “ذا فويس أحلى صوت”، والمتخصص باكتشاف قدرات المتسابقين الغنائية الاستثنائية وصقلها لاحقا، قرر نادي أبيدوس بمركز ومدينة الداخلة التابع لمحافظة الوادي الجديد تحت رعاية السيد منتصر أبو الوفا انطلاق برنامج ذا فويس لاكتشاف المواهب من الأطفال والشباب في الغناء والشعر وقراءة القرأن والابتهالات والتواشيح الدينية بالتعاون مع لجنة تحكيمية ذات خبرات عالية في كافة المجالات على أن يتم إطلاق هذه المسابقة خلال أيام.

وأكد منتصر أبو الوفا مدير نادي أبيدوس بمركز الداخلة، أن مجموعة من الشباب اقترحوا عليه إنشاء استوديو صوت لتنفيذ مسابقة ذا فويس الواحات لأول مرة بمحافظة الوادي الجديد لتشجيع الأطفال والشباب على إخراج المواهب المدفونه في محافظة الوادي الجديد ودعمها ماديا ومعنويا حتى تخرج للنور وتسطع في سماء النجومية.

وأضاف أبو الوفا، أنه أعجب بفكر الشباب الطموح وبدأ فعليا في إنشاء أول استوديو للصوت داخل النادي لتشجيع الأطفال والشباب لإظهار مواهبهم من خلال لجنة تحكيم على أعلى مستوى، مؤكدا ان المسابقة تشمل قراءة القرآن والابتهالات والتواشيح الدينية والأغاني والشعر.

وقال وليد شحته صاحب الفكرة ومسؤل الأستوديو الذي ستقوم عليه المسابقة، إنه تم تنفيذ الفكرة بنجاح كبير والتي لاقت استحسان الجميع من الدعم المعنوي، فقد تم الانتهاء من تنفيذ استوديو صوت بمواصفات عالية مكون من غرفة محكمة لعدم خروج الصوت بخارجها وغرفة اخري للتحكم في الصوت من خلال الأجهزة الحديثة التي تساعد في ظهور الصوت الحقيقي ومدى نقائه وسيتم الإعلان عن المسابقة خلال أيام قليلة.

وأوضح وليد أن المسابقة ستكون شاملة كافة الأعمار والفئات السنية لإخراج أكبر عدد من المواهب المدفونة بصحراء الواحات والتي لا يمكن لأحد أن يكتشفها لبعد المسافات عن وادي النيل بحوالي 900 كيلومتر.

وقال أحمد زكي من أبناء مركز الداخلة، إن هذه الأفكار وهذه المشروعات ستحقق مستقبل كبير لبعض الأطفال والشباب بعد اكتشاف مواهبهم، مؤكدا دعمه لكافة المشروعات الفريدة من نوعها والتي تتيح فرص عمل للشباب، موجها رسالة قوية للشباب بمحاولة التفكير خارج الصندوق والجد والعمل من أجل مستقبل أفضل.

 

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ذا فويس أحلى صوت اكتشاف قدرات المتسابقين الغنائية الوادي الجديد الغناء والشعر قراءة القرآن الابتهالات خبرات عالية النجومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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