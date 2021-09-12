الأحد 12 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أقام مع سيدة بقسيمة زواج مزورة.. العثور على جثة عامل بشقته ببولاق الدكرور

جثة
جثة

تباشر نيابة بولاق الدكرور التحقيق في العثور علي جثة عامل داخل شقته في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وكشفت تحريات المباحث بمديرية أمن الجيزة، كواليس العثور على جثة عامل داخل مسكنه في حالة تعفن ببولاق الدكرور، حيث تبين أنه كان مرتبطًا بربة منزل تقيم بصحبته بالشقة، وزور قسيمة زواج بها، ونتيجة لتعاطيه أقراص طبية أصيب بهبوط حاد بالدورة الدموية وفارق الحياة.

نتائج التحريات

وكشفت التحريات أن رفيقته قررت الهرب خشية المساءلة القانونية نتيجة تزوير قسيمة الزواج، وأغلقت الشقة وفرت هاربة، واكتشف جيران المتوفي وفاته بعد انبعاث رائحة كريهة من شقته، فتم إبلاغ قسم شرطة بولاق الدكرور، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم كسر باب الشقة والعثور على جثته، وتم ضبط رفيقة المتوفى وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكانت شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في بولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة مالك الشقة في حالة تعفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومناظرة الجثة ومعاينة الشقة والاستماع لأقوال عدد من أفراد أسرته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

- في حالة العثور على جثة مجهولة يتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن. 

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات يتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.

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وائل لطفي

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