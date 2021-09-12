عامل الوراثة والتربية.. عوامل تؤثر على النمو الاجتماعي والعاطفي للأطفال

من الأسهل تحديد النمو البدني لأطفالك، ويمكن أيضًا تحديد السنوات الأولى لطفلك من خلال المعالم التنموية الاجتماعية والعاطفية، ولكن دور التطورين الرئيسيين “الاجتماعي والعاطفي” مهم جدًا في حياة كل طفل، ويعمل كأساس في حياتهم عندما يكبرون، ويساعد ذلك طفلك على التعامل مع مشاعره الشخصية، وفهم مشاعر الآخرين، واحترام أفكار الآخرين، وإجراء تفاعل إيجابي مع الآخرين.

ونرصد في السطور التالية العوامل التي تؤثر على التطور الاجتماعي والعاطفي عند الأطفال، بحسب موقع “momjunction”

العوامل التي تؤثر على التطور الاجتماعي والعاطفي عند الأطفال:

- العامل الوراثي: يعتبر من أهم العوامل التي تؤثر التطور العاطفي للآباء والأطفال، فهناك عوامل وراثية تعوق التطور الاجتماعي والعاطفي لدى الأطفال.

- النمو العقلي: النمو العقلي للأطفال له عامل كبير في تطويره الاجتماعي والعاطفي، يقول علماء النفس أن مشاعر الطفل تعتمد على مستوى نضجها.

- الأطفال الأصحاء: يمكن للأطفال الذين يتمتعون بصحة جيدة التحكم في عواطفهم بطريقة أفضل بينما يُظهر أولئك الذين يظلون ضعيفًا التهيج والإثارة والعواطف غير المستقرة، فهذا يؤثر على النمو لدي الأطفال.

- الذكاء لدي الأطفال: الأطفال الأذكياء أيضًا مستقرون عاطفيًا، أولئك الذين لديهم ذكاء منخفض منخفضون في الاستقرار أيضًا، فهذا يؤثر على التطور الاجتماعي والعاطفي عند الأطفال.

- العلاقة الأسرية: العلاقة الأسرية لها دور كبير في التطور الاجتماعي والعاطفي عند الأطفال، حيث تؤثر العلاقات في الأسرة والطريقة التي يعبرون بها عن مشاعرهم على التطور العاطفي للطفل، وإذا كان الوالدان يتمتعان بالاستقرار في سلوكهما ويعبران عن مشاعرهما بطريقة متوازنة، فإن الأطفال أيضًا يتبعون خطواتهم.

- العنف لدى الآباء: أيضًا العنف لدى الآباء يكون له تأثير على التطور الاجتماعي والعاطفي عند الأطفال، حيث أنه إذا كان الآباء عنيفين، فإن الأطفال يتبنون نفس الشيء أيضًا، وإذا قمت بتدليل أطفالك أكثر من اللازم، فهناك فرص أن يصبحوا غير منضبطين وعنيدين، على العكس من ذلك، إذا لم تُظهر أي عاطفة، فإنهم يصبحون انطوائيين وخاضعين.