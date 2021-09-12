فعاليات تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين فى عدة مدن أمريكية

تشهد اليوم الأحد، عدة مدن أمريكية، فعاليات تضامنية لمساندة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ففي مدينية نيويورك، من المقرر تنظيم تظاهرة أمام مبنى الامم المتحدة، للاحتجاج على الاجراءات التعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق الاسرى الفلسطينيين، والمطالبة بالافراج الفوري عن الاسرى المضربين عن الطعام والمرضى وكبار السن.

وفي السياق ذاته، ينظم ابناء الجالية الفلسطينية والمتضامنين مع الحق الفلسطيني، تظاهرة أمام مبنى السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

وفي مدينية شيكاغو الأمريكية، من المتوقع تنظيم مسيرة مركبات تجوب الشوراع الرئيسية في ضاحية بردجيفيو، نصرة للأسرى في سجون الاحتلال.

وفي سياق منفصل، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانا قالت فيه إن اعتقال الأسيرين محمود عارضة ويعقوب قادري لن يمحو آثار الفضيحة المدوية التي تلقتها تل أبيب ومنظومتها الأمنية محليا وإقليميا.

ودعت الجبهة الفصائل الفلسطينية والفعاليات الجماهيرية إلى تكثيف فعاليات الإسناد والدعم للأسرى في معركتهم التي تشكل أحد عناوين المعركة الوطنية الشاملة ضد الاحتلال، وخاصة في مناطق التماس والاشتباك مع الاحتلال في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة وقطاع غزة ومناطق الـ48.