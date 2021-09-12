«القاهرة: البشر والحجر..عن تراث المدينة والمجتمع».. على طاولة بيت المعمار المصرى

ينظم بيت المعمار المصري ــ بيت علي لبيب ــ بمقره الكائن بميدان القلعة٬ التابع لصندوق التنمية الثقافية، في السادسة من مساء اليوم الأحد، حلقة نقاشية تحت عنوان "القاهرة: البشر والحجر ..عن تراث المدينة والمجتمع"، بالتعاون مع مبادرة الناس والمكان.

يشارك في الحلقة النقاشية "القاهرة: البشر والحجر ..عن تراث المدينة والمجتمع" بالمداخلات والمناقشة والتحليل، كل من: حسن حافظ - حامد محمد حامد - محمد قدرى - سارة حسن.

كما تتضمن الحلقة النقاشية حوارات تفاعلية بين المنظمين والحضور وعرض محتوى صوتي عن تراث القاهرة.



الحلقات تنظيم وإدارة دكتورة فاطمة كشك، دكتوراة في الآثار المصرية ومتخصصة في التواصل المجتمعي للتراث ومؤسسة مبادرة المكان والناس لربط المجتمعات بتراثها

وعبد العظيم فهمي، ليسانس آداب جامعة القاهرة قسم التاريخ- باحث في تاريخ وخطط مدينة القاهرة وصانع محتوى نصي وبصري عن تراثها ومؤسس مبادرة سيرة القاهرة للحفاظ على تراث القاهرة ونشر الوعي بتاريخها.

تهدف مبادرة "الناس والمكان"، إلي التعريف بتراث وتاريخ مناطق وأحياء القاهرة التاريخية وتُوجه فى الأساس لأهالي تلك الأحياء كونهم جزء راسخ من النسيج العمراني والتراثي للمدينة.

يشار إلى أن بيت المعمار المصري٬ أو بيت علي لبيب٬ أسسه الأخوة عمر وإبراهيم الملاطيلي سكنا لأسرتيهما في القرن الثامن عشر ثم اشتهر تدريجياً لبيت علي أفندي لبيب (اسم حارسه).

ويعود طراز البيت إلى الطراز العثماني المتأثر بالعمارة المملوكية التقليدية، ويعتبر ضمن أجمل البيوت "الإسلامية" بالقاهرة.

ويقع في منطقة من أثرى مناطق القاهرة التاريخية. وقد اشتهر درب اللبانة كله مع شهرة هذا البيت "بيت الفنانين" منذ أواخر ثلاثينيات القرن العشرين بمنطقة مونمارتر القلعة، أسوة بمنطقة المونمارتر بباريس، لإجتذابه العديد من الفنانيين الأجانب والمستشرقين والمصريين للإقامة أو لإتخاذ آتيليهاتهم بمبانيها. أما منزل علي افندي لبيب، فقد إشتهر بـ"بيت الفنانين"، وقد سكن به الفنانين بيبي مارتان، موسكا نيللي، راغب عياد، ميلاد فهيم، جمال كامل، رمسيس يونان، لبيب تادرس، محمد ناجي، زكي بولس، سند بسطا، لويس فوزي، منير كنعان، محمد ضياء الدين، عبد الغني أبو العينين، شادي عبد السلام، رؤوف عبد المجيد، عبد الفتاح الكيال، عبد السلام والشريف، وحسن فتحي والذي لإقترن البيت بإسمه لاحقاً. وكان يقابل بيت الفنانين بيت "هندية" وبه مراسم للفنان ممدوح عمار والمعماريين محمد مهيب ونبيل غالي وأحمد ربيع وغيرهم.

يهدف بيت المعماري المصري لنشر الثقافة المعمارية والتواصل مع المجتمع والتوعية بالعمارة والتصميم والعمران والبيئة المبنية والفنون والحرف المرتبطة وذلك من خلال العرض المتحفي لتراثنا المعماري والبنائي وإلقاء الضوء على المعماريين الرواد ومن خلال الأنشطة التفاعلية المتعددة من المعارض والندوات وورش العمل والإحتفاليات المتنوعة.

كما يعمل على المساهمة في المجال البحثي المعماري المتخصص من خلال المكتبة البحثية كمركزاً بحثياً وأرشيفياً بشقيها مكتبة المطالعة بمحتواها المتنوع من الكتب والمراجع والمكتبة الرقمية بمحتواها من الكتب والأبحاث والرسائل والدوريات المادة الأرشيفية والمجموعات النادرة وكذلك من المحاضرات المتخصصة المسجلة.