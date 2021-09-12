اتفاق إماراتى كورى جنوبى لاستئناف محادثات توقيع اتفاقية متعددة الأطراف

بحث الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، مع نظيره يو هان- كو وزير التجارة بكوريا الجنوبية، سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وكوريا وسبل دعمها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الوزيرين اتفقا خلال الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس على استئناف مناقشات لتوقيع اتفاقية اقتصادية استراتيجية متعددة الأطراف في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأقرا خطوات عملية لإطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية بين البلدين، تتضمن خلق فرص جديدة وواسعة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال في البلدين في القطاعات ذات الأولوية المشتركة لهما، وتطوير مسارات جديدة للتعاون في مجالات الطاقة النظيفة وقطاعات اقتصاد المستقبل.



ووفقا للوكالة تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً لكوريا الجنوبية، حيث تستحوذ على نحو 27% من إجمالي تجارتها مع الدول العربية، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 4.9 مليار درهم خلال العام الماضي 2020، وتشير البيانات الأولية للنصف الأول من 2021 أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ 8 مليارات درهم، والصادرات تخطت 300 مليون درهم وحققت نمواً بنسبة 55% مقارنة مع النصف الأول 2020، فيما حققت العلاقات الإماراتية الكورية قفزات نوعية في عدد من القطاعات الحيوية.

وعلي صعيد آخر ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أعلى من 1800 إصابة لليوم الثاني على التوالي، مع استمرار العدوى في الانتشار في منطقة سول الكبرى.



وأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 1865 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 1816 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 271 ألفا و227 إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



كما أضافت كوريا الجنوبية 10 وفيات جديدة بكوفيد19- لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2358 وفاة.