الأحد 12 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

برلمانى: وزارة الصحة تستجيب لتركيب تنكات أكسجين بمستشفى الداخلة والخارجة

النائب تامر عبد القادر
النائب تامر عبد القادر

أعلن النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، موافقة وزارة الصحة والسكان، على طلب النائب الذي قدمه لرئيس مجلس الوزراء لتركيب اثنين من «تنكات الأكسجين» لمستشفى الداخلة العام، ومستشفى الخارجة، خلال الأسابيع المقبلة بمجرد وصولها.

وكشف عبدالقادر، أن هذا الإجراء الذى نفذته وزارة الصحة يأتى استجابة لطلب عبدالقادر، الذى طالب خلاله بسرعة تركيب تنك أكسجين للمستشفيين، لحاجتهما الشديدة لهذه «التنكات»، وذلك بعد ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس «كورونا» بين أهالى محافظة الوادى الجديد، موضحا أن مستشفيات «الوادى الجديد» تستخدم أسطوانات الأكسجين، فى علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتى لا توفر حالة الاستقرار الدائم داخل المستشفيات للتعامل مع مصابي «كورونا»، بخلاف الإشكاليات والإجراءات التى تتعرض لها المستشفى عقب انتهاء الأكسجين من الأسطوانات وإعادة شحنها به مرة أخرى، مشددا على أن تركيب هذه التنكات، سوف يكون له دوره الأكبر فى إنهاء المشكلة من جذورها بالصورة المناسبة.

وأوضح عبدالقادر، أن التنكات التى سيتم توريدها لمستشفيات الوادى الجديد، بسعة 6 آلاف لتر، لمستشفى الخارجة العام، بالإضافة إلى توريد تانك آخر لمستشفى الداخلة لحين الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمستشفى الداخلة الجديد.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، استمرار الدفع بالقوافل الطبية المجانية بقري المحافظة وذلك للكشف على المواطنين بالمجان، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بناءً على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وصرح الدكتور عبدالله كامل، مدير الإدارة الصحية بالداخلة على تنفيذ قافلتين طبيتين بالمجان لقرى عزب القصر وقري الجديدة لمدة 4 أيام فى التخصصات التالية:
جراحة - باطنة - أطفال - نساء وولادة - اسنان - تنظيم أسرة - مسالك - عظام - جلدية، مؤكدًا أن الكشف والفحوصات والتحاليل والآشعة والعلاج بالمجان.

فقد تم الكشف على 609 حالات بقافلة قرية عزب القصر وعدد 755 حالة بقافلة قرية الجديدة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إلى أن تنفيذ القوافل يأتي بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وتنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة التيسير على جميع المواطنين والحد من السفر للعلاج خارج المحافظة.

 

اعلن عضو مجلس النواب وزارة الصحة والسكان تركيب تنكات الأكسجين كورونا إسطوانات الأكسجين التنكات القوافل الطبية حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

ملاحظات حول حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

الطبيب صاحب فيديو السجود لكلب يعتذر للممرض ويكشف التفاصيل

محمد الباز: أتمنى من المؤسسة الدينية مراجعة الطلاق الشفهي

برلمانى: وزارة الصحة تستجيب لتركيب تنكات أكسجين بمستشفى الداخلة والخارجة

مصادمات بين الشرطة اليونانية ومتظاهرين ضد إلزامية تلقى لقاح كورونا

3 أسباب تُنذر بفشل تجربة إيهاب جلال مع بيراميدز

إزالة 4 عقارات تمثل خطر داهم على قاطنيها وسكان المناطق المجاورة لها بالمحلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

النسخة المصرية لحقوق الإنسان

عبدالوهاب داود

عن معنى الدولة والشراكة فى الوطن

الحسين عبدالرازق

لا هوان ولا تهاون

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

صور

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

محكمة إسرائيلية تتهم الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بالتخطيط لعملية إرهابية

الاحتلال الإسرائيلي يعترض صاروخًا فوق مستوطنة سديروت

«عشاء السبت الأول».. السفير البحريني يوجه رسالة إلى أصدقائه الجدد في إسرائيل