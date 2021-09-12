برلمانى: وزارة الصحة تستجيب لتركيب تنكات أكسجين بمستشفى الداخلة والخارجة

أعلن النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، موافقة وزارة الصحة والسكان، على طلب النائب الذي قدمه لرئيس مجلس الوزراء لتركيب اثنين من «تنكات الأكسجين» لمستشفى الداخلة العام، ومستشفى الخارجة، خلال الأسابيع المقبلة بمجرد وصولها.

وكشف عبدالقادر، أن هذا الإجراء الذى نفذته وزارة الصحة يأتى استجابة لطلب عبدالقادر، الذى طالب خلاله بسرعة تركيب تنك أكسجين للمستشفيين، لحاجتهما الشديدة لهذه «التنكات»، وذلك بعد ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس «كورونا» بين أهالى محافظة الوادى الجديد، موضحا أن مستشفيات «الوادى الجديد» تستخدم أسطوانات الأكسجين، فى علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتى لا توفر حالة الاستقرار الدائم داخل المستشفيات للتعامل مع مصابي «كورونا»، بخلاف الإشكاليات والإجراءات التى تتعرض لها المستشفى عقب انتهاء الأكسجين من الأسطوانات وإعادة شحنها به مرة أخرى، مشددا على أن تركيب هذه التنكات، سوف يكون له دوره الأكبر فى إنهاء المشكلة من جذورها بالصورة المناسبة.

وأوضح عبدالقادر، أن التنكات التى سيتم توريدها لمستشفيات الوادى الجديد، بسعة 6 آلاف لتر، لمستشفى الخارجة العام، بالإضافة إلى توريد تانك آخر لمستشفى الداخلة لحين الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمستشفى الداخلة الجديد.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، استمرار الدفع بالقوافل الطبية المجانية بقري المحافظة وذلك للكشف على المواطنين بالمجان، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بناءً على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وصرح الدكتور عبدالله كامل، مدير الإدارة الصحية بالداخلة على تنفيذ قافلتين طبيتين بالمجان لقرى عزب القصر وقري الجديدة لمدة 4 أيام فى التخصصات التالية:

جراحة - باطنة - أطفال - نساء وولادة - اسنان - تنظيم أسرة - مسالك - عظام - جلدية، مؤكدًا أن الكشف والفحوصات والتحاليل والآشعة والعلاج بالمجان.

فقد تم الكشف على 609 حالات بقافلة قرية عزب القصر وعدد 755 حالة بقافلة قرية الجديدة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إلى أن تنفيذ القوافل يأتي بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وتنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة التيسير على جميع المواطنين والحد من السفر للعلاج خارج المحافظة.