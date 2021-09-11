السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 8 أشخاص بتهمة تهريب المهاجرين إلى إيطاليا

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

أصدرت اليوم السبت نيابة شرق القاهرة الكلية قرارًا بحبس ٨ أشخاص ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تهريب المهاجرين إلى دولة إيطاليا.

 ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثمانية تهمة تكوين جماعة اجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي دولة إيطاليا بحثًا عن فرصة عمل وذلك عبورًا بدولة ليبيا بطريقة غير شرعية، وذلك عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية ومنها بحرًا عبر البحر الأبيض المتوسط إلي دولة إيطاليا مستخدمين مراكب معدة للصيد وغير آمنة لنقل الأشخاص معرضين حياة المهاجرين لأخطار الغرق وذلك مقابل مبالغ مالية.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المتهمين اتفقوا مع باقي التشكيل العصابي لاستغلال المواطنين للسفر الي دولة ليبيا عبر الحدود ومن ثم الانتقال الي إيطاليا مقابل مبالغ مالية، وتبين ان ربة منزل تدعى الحاجة عزيزة وشهرتها عزة، اشتركت مع اخرين علي تهريب المهاجرين إلي دولة ليبيا ومن ثم الانتقال إلى إيطاليا.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهم الأول يعمل مدير مكتب سفريات بدمياط، حيث اتفق مع المتهم الثاني عابر ع والثالثة عزيزه وشهرتها عزة في تسهيل عملية تهريب المهاجرين للخارج مقابل تقسيم الأموال فيما بينهم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اتخذوا أساليب مبتكرة والعديد من الوسائل والطرق الاحتيالية في مزاولة نشاطهم الإجرامي في مجال تهريب البشر الي الخارج بهدف تحقيق مكاسب مالية دون الأخذ في الاعتبار لما يتعرض له ضحاياهم من المهاجرين غير الشرعيين.

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وائل لطفي

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