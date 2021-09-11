إطلالات غريبة لـ ريهانا في أحدث جلسة تصوير (صور)

ظهرت الفنانة ريهانا مؤسسة خط FENTY BEAUTY البالغة من العمر 33 عامًا، وتبلغ قيمة ثروتها 1.7 مليار، أمس في جلسة تصوير جديدة، مرتدية بدلة ذهبية معدنية مبهرة وأحذية جلدية عالية من علامة BURBERRY المخصصة للتصوير، لكي تظهر على غلاف مجلة DAZED في الذكرى الثلاثين للمجلة.

ويرى بعض النقاد أن جلسة التصوير هذه تعيد المغنية إلى أصولها البربادوسية، حيث أن نمط هذه الملابس شبيه بما يرتديه البربادوس، وهي تقف تحت مظلة مع عصا مشي، مذهلة بالبيكيني الأبيض ومعطف يشله معاطف أيام الحرب، وفقا لموقع metro.

FENTY BEAUTY

أبرز إطلالات ريهانا لمجلة DAZED

جاءت أبرز إطلالتها ارتداء بدلة حمراء جريئة وكحل قطة مثير، وفي معظم لقطات جلسة التصوير، تم تصفيف شعر المغنية المائل للخلف مع وجود غرة أمامية تبرز وجهها، وظهرت تلتقط شعرها من الأعلي، كما قام مصمم الأزياء يوسف بتكديسها شعر يشبه البرج ، ويعلوه قبعة خضراء من LOUIS VUITTON.

FENTY BEAUTY

وكانت أكثر إطلالاتها جرأة في جلسة التصوير هذه أيضا هي إرتدائها البدلة البيضاء مع حذاء برقبة عالية، وجاكيت أبيض جذاب.

FENTY BEAUTY

ظهرت كذلك في بدلة كلاسيكية ذهبية اللون تستعرض من خلالها جسدها، وتلقي نظرة على كتفها ويداها .

FENTY BEAUTY

وفي إطلالة أخري إرتدت ريهانا ثوبًا شيفونًا حريريًا من الياقوت الأحمر لا يبدو في غير محله على السجادة الحمراء، والذي اقترن بغطاء رأس منظم لإضفاء مزيد من التألق.

FENTY BEAUTY

الجمهور يترقب ظهور ريهانا في حفلة MET GALA



جدير بالذكر أن جلسة التصوير تجعل الجمهور يترقب ظهور ريهانا في حفل MET GALA السنوي المرتقبلتي ستقام الحفل الأسبوع المقبل بعد تأجيلها بسبب الوباء.

وريهانا لم تفشل أبدًا في احتلال العناوين الرئيسية مع إطلالاتها المتوقفة في MET GALA ، حيث دائما كان حفل MET GALA هو المكان الذي تزدهر فيه ريهانا إلى حد كبير، وسجلت في هذا الحفل أبرز إطلالاتها.