السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الإرياني» يزور المركز الإعلامي والثقافي اليمني بالقاهرة

الإرياني يزور المركزين
الإرياني يزور المركزين الاعلامي والثقافي اليمني بالقاهرة

زار وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، اليوم السبت، برفقة السفير اليمني محمد مارم، المركزين الإعلامي والثقافي اليمني بالقاهرة والتقى بالعاملين فيهما واستمع إلى شرح عن أنشطة المركزين.

أهمية القاهرة كمحطة إقليمية 

وخلال الزيارة، أكد الوزير اليمني أهمية تعزيز أنشطة المركزين ومواكبتها للمرحلة التاريخية والظروف التي تعيشها بلادنا، مشددا على أهمية القاهرة كمحطة إقليمية مهمة وضرورة الاستفادة من الطاقات والكوادر الإعلامية والثقافية اليمنية المقيمة في مصر.

أهمية دور الإعلام والثقافة في مواجهة مشروع الحوثي

وأشار الوزير اليمني، إلى أهمية دور الإعلام والثقافة في مواجهة مشروع الحوثي الدخيل على بلادنا وما يحمله من فكر طائفي إرهابي، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على دعم أنشطة المركزين ليشكلا وسيلة لدعم أنشطة المبدعين وربط إعلامي وثقافي مع جمهورية مصر العربية ومؤسساتها الإعلامية والثقافية.

وشدد على ضرورة الاستفادة من الخبرات الإعلامية والثقافية المصرية وخلق علاقات شراكة بناءه مع المراكز الاعلامية والثقافية العربية والأجنبية المعتمدة لدى القاهرة.

من جانبه، أكد السفير اليمني في القاهرة أهمية المركزين والأنشطة التي يقومان بها، وضرورة دعمهما وتوفير الإمكانيات الفنية والمادية لتعزيز انشطتهما.

مصر الاعلام خسائر المقاومة ارهاب الحوثي المركز الاعلامي الارياني الاعلام اليمني

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