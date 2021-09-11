فيتنام تسجل 11 ألفًا و927 إصابة بكورونا

أكدت وزارة الصحة في فيتنام 11 ألفًا و927 حالة إصابة جديدة، تم انتقالها محليًا لفيروس كورونا في 36 منطقة اليوم السبت، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات المحلية بسبب الفيروس في الموجة الحالية إلى 596 ألفًا و981 حالة.

كما أكدت وزارة الصحة أيضًا 217 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، وبلغت حصيلة الوفيات بسبب الفيروس في فيتنام حتى الآن 15 ألفًا و18 حالة، مما يمثل حوالي 2.5% من جميع الحالات في البلاد.

وسجلت البلاد 12 ألفًا و541 حالة شفاء، مما يرفع إجمالي حالات الشفاء حتى الآن إلى 363 ألفًا و462 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.