السبت 11 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

الأنبا نيقولا يكشف تفاصيل زيارة البابا ثيودوروس إلى قبرص

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة إنه في إطار زيارته الرسمية بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا صاحب الغبطة ثيودوروس الثاني إلى قبرص، التقى بوزير الخارجية السيد نيكوس كريستودوليديس، حيث ناقشا جميع القضايا التي تخص بطريركية الإسكندرية في إفريقيا. ونشاطها المتعدد الأوجه.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو الوكيل البطريركي للشؤون العربية في بيان رسمي صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه أبلغ الوزير البابا البطريرك بافتتاح سفارة جمهورية قبرص في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا، ومساهمة بطريركية الإسكندرية في توفير مقر مؤقت للسفارة عن طريق المتروبوليت دانيال مطران أكسوم التابع للبطريركية.

من جهته، شكر صاحب الغبطة الوزير على دعمه المستمر والعملي لعمل البطريركية، مثل تقديم منح دراسية مؤخرًا للطلاب الأفارقة الذين سيكونون في قبرص لتعلّم التوليد من أجل دعم جهود البطريركية المبذولة من أجل رفع الوعي الصحي في المناطق التي أتوا منها.

وفي الختام، وبعد أن هنأ الوزير البابا ثيودروس على النشاط الخيري والدعوي المهم للبطريركية في جميع أنحاء إفريقيا، وجدد دعم قبرص الراسخ لعمل بطريركية الإسكندرية وتعاونها المباشر معها في أداء رسالتها السامية.

وفي السياق ذاته قام بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا صاحب الغبطة ثيودوروس الثاني والوفد المرافق له بزيارة "المدرسة اللاهوتية لكنيسة قبرص"، حيث استقبلهم مدير المدرسة البروتوبريسفيتروس الأب/ كيبريانوس كونتوريس الذي عقد معه البابا البطريرك لقاءً خاصًا.

واطلع مدير المدرسة صاحب الغبطة على النظام الذي تعمل به المدرسة والخدمات التي تقدمها للطلاب، والعمل الذي يتم تنفيذه في هذه المؤسسة اللاهوتية على مستوى الجامعة.

وبعد ذلك تبادلوا وجهات النظر حول عمل الأكادمية اللاهوتية لبطريركية الإسكندرية المزمع إنشاؤه، التي سيكون مقره في دير مار جرجس البطريركي بمصر القديمة.

ثم صحب مدير المدرسة اللاهوتية والمشرف عليها المطران كريسوستوموس البابا ثيودروس في جولة بالمدرسة، الذي أعرب عن ارتياحه للتنظيم المثالي للمدرسة.

أبرشية الروم الأرثوذكس الانبا نيقولا متحدث كنيسة الروم الارثوذكس الروم الارثوذكس المتحدث الرسمي لكنيسة الروم الأرثوذكس بابا الروم الارثوذكس

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