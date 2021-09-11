السبت 11 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج يطمئن على الحالة الصحية لابنة جرجا

الحالة الصحية لابنة
الحالة الصحية لابنة جرجا

أجرى الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، زيارة إلى المستشفى الجامعي للاطمئنان على الحالة الصحية لطفلة من قرية مزاته بمركز جرجا، تبلغ من العمر ١٢ عاماً وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي كانت تعاني من ورم سرطاني مرتجع بالفك السفلي، وتم إجراء عملية جراحية معقدة لاستئصال الورم بواسطة فريق طبي بوحدة جراحات الوجه والفكين وأورام الرقبة، وذلك بعد مناشدة أخيها الأكبر المسؤولين عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

وخلال الزيارة اطمأن الدكتور مصطفي عبد الخالق، على الوضع الصحي للطفلة، ومدى استقرار حالتها، بعد نجاح العملية الجراحية، حيث سبق لها إجراء عملية جراحية منذ عام، ولكن تجدد الورم مرة أخرى وتفاقم لدرجة أنها أصبحت غير قادرة على تناول الطعام أو الشراب، موجهاً شكره للفريق الطبي الجراحي والمعالج للحالة، وكذلك لأعضاء الهيئة التمريضية، ومتمنياََ للمريضة الشفاء العاجل.

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي، أنه تم استقبال الطفلة بعد مناشدة الاخ الاكبر عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وتوجيهات القائم بعمل رئيس الجامعة لاتخاذ اللازم، حيث تبين بعد الفحص والمتابعة ومناظرة الأشعة وجود ورم بعظام الفك السفلي، وعلى الفور تم وضع خطة التدخل الجراحي وخاصة أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعاني من مرض الشلل الدماغي، مما يزيد من تعقيد التعامل معها، وكذلك تعقيد التدخل الجراحي والتخدير.

وأضاف الدكتور حمدي سعد مدير المستشفى الجامعي، أنه بعد إجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة للطفلة، تقرر تجهيزها ودخولها لغرفة العمليات، حيث أجرى الجراحة فريق طبي بوحدة جراحة الوجه والفكين التابعة لقسم الجراحة العامة بالتعاون مع قسم التخدير، موضحاً أنه تم استئصال نصف الفك السفلي وعمل استعاضه للفك بواسطة شريحة تيتانيوم لإعادة بناء الفك.

وأوضح الدكتور كمال الشرقاوي أستاذ ومدير وحدة جراحات الوجه والفكين وأورام الرقبة، والمشرف على إجراء الجراحة، أن العملية استغرقت حوالي 4 ساعات، وتم نقل المريضة لغرفة العناية المركزة تحت الملاحظة، وعند استقرار حالتها نقلت لغرف الحجز المقررة لها، وهي الآن بحالة صحية جيدة.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي من وحدة جراحة الوجه والفكين ضم كلاً من الدكتور طارق فتوحي أستاذ مساعد، والدكتور إسلام عامر مدرس والمشرف العام على الوحدة، الدكتور محمود صبحي مدرس مساعد، الدكتور حاتم الشاذلي أخصائي جراحة، الدكتور محمود فهمي طبيب مقيم، كما تضمن طاقم التخدير الدكتور حسام حسن، الدكتور إسلام العسيري، الدكتور محمود عادل، الدكتور أندرو رمسيس، الدكتورة آية العطيفي، الدكتور هيثم محمد، الدكتور محمد يوسف، إضافة إلى طاقم التمريض، أسماء شحات، وأحمد شاكر.

قرار فتوح بعد ابنة شاكر عملية قرية ماء غرق سوهاج سرطان طفلة فحص

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: 2011 كان إعلان وشهادة وفاة لدولة

الرئيس السيسى يطلق 2022 عامًا للمجتمع المدنى

سقوط أمطار وتحسن ملموس في الطقس.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسى: رفضت «أنشف دماغى» مع المؤسسة الدينية بسبب الطلاق

4 عقوبات تواجه طبيبا أجبر ممرضا على السجود لكلبه.. تعرف عليها

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

لا هوان ولا تهاون

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

مؤمن المحمدي

أول نسخة

محمد عبدالعزيز

الشيخ التهامى.. بعض من زمن الفن الجميل

د.كريمة الحفناوى

ورشة السيكودراما بمركز ساحل سليم بأسيوط

صور

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

علبة سجائر وزجاجات صودا.. كيف تم اعتقال «قادري» و«عارضة»؟

نقابة المعلمين في سان دييجو تتبنى قرارًا يعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري

مواجهات في بيت لحم بعد اعتقال 4 من الأسرى الفلسطينيين