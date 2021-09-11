جنوب إفريقيا توافق على استخدام لقاح «فايزر» للأطفال من سن 12 عامًا

وافقت هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب إفريقيا على استخدام لقاح «فايزر» المضاد لمرض «كوفيد-19» للأطفال من سن 12 عاما، مما يمهد الطريق للحكومة لتوفير اللقاحات للمراهقين.

وقالت الهيئة إن قرارها جاء بعد مراجعة معلومات جديدة بشأن السلامة والكفاءة تم تقديمها في مارس الماضي.

وبعد بداية متعثرة تسارعت حملة التطعيم في جنوب إفريقيا في الشهور الماضية، مع توفير إمدادات كافية من اللقاحات وتطعيم أكثر بقليل من 12 بالمئة من السكان الذين يتجاوز عددهم 60 مليونا.

ويمثل الشبان نسبة كبيرة من سكان جنوب إفريقيا، منهم 28 بالمئة أقل من 15 عاما.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.