مع اقتراب العام الدراسى.. إطلاق «كلنا واحد» لتوفير مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة

انطلقت فعاليات المرحلة التاسعة عشرة من مبادرة "كلنا واحد" على مستوى الجمهورية، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك اتساقًا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين، وحرص وزارة الداخلية على تبني المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.