لمن تخلف.. استئناف صرف معاشات سبتمبر غدا الأحد

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدا الأحد، استئناف صرف معاشات شهر سبتمبر، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، عبر منافذ الصرف الآلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يصل عدد المستفيدين 10.5 مليون مستفيد ومستحق عنهم، فيما يصل عدد المؤمن عليهم أكثر من 13 مليون شخص.

وأكدت الهيئة أنه يتم إتاحة صرف المعاشات من محافظ الهاتف المحمول، تيسيرًا على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتلبية لاحتياجات المواطنين ودعم الشمول المالي وعملية التحول الرقمي، وفى ظل اتجاه الدولة نحو الميكنة وتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية، ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية.

وانتهت الهيئة من صرف الشريحة الأولى لمن يتقاضى أقل من 1000 جنيه، كما تم الانتهاء من صرف من يتقاضى 2000 جنيه، فيما انتهى صرف من يتقاضى أقل من 3000 جنيه، وذلك لمن يحصل على معاشه من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وفى سياق متصل، يواصل بنك ناصر الاجتماعي، غدا، صرف معاشات شهر سبتمبر لمن تخلف عن الصرف عن الشرائح السابقة، وفقا لتوجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

وأعلن بنك ناصر الاجتماعي عبر موقعه الإلكتروني، تفعيل خدمة "فوري" لصرف المرتبات والمعاشات المحولة على البنك، ما سيكون له الأثر في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية والتي يبلغ عددها 96 فرعا، لإتاحة أكثر من منفذ لصرف المعاشات مثل بطاقات الصراف الآلي "ATM" سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، إضافة إلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم والمساعدة في التيسير على العملاء، خاصة كبار السن في صرف مستحقاتهم دون عناء أوالوقوف في الطوابير، خاصة في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.