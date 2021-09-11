176 مليار دولار أمريكي مدفوعات غير نقدية في الصين خلال الربع الثاني

أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن عمليات الدفع غير النقدي التي تعاملت معها البنوك الصينية خلال الربع الثاني من العام الجاري، حافظت على زيادة ثابتة، بينما واصلت عمليات الدفع عبر الهواتف المحمولة المحافظة على زخم النمو.



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم السبت، عن البنك أن إجمالي المدفوعات غير النقدية، بما في ذلك البطاقات المصرفية، ومركبات الدفع عبر الإنترنت، والأوراق التجارية، وتحويلات الائتمان وغيرها من التسويات النقدية، بلغ 1080.82 تريليون يوان (05ر167 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 6.25 في المئة على أساس سنوي.

ومن هذا الإجمالي؛ حافظت المدفوعات عبر الهواتف المحمولة على اتجاه النمو حيث سجلت 13ر117 تريليون يوان، بزيادة نسبتها 10.32 في المئة على أساس سنوي.



وبلغ حجم معاملات البطاقات المصرفية 25ر240 تريليون يوان في الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة سنوية نسبتها 9.66 في المئة.



وحتى نهاية شهر يونيو الماضي، يوجد في الصين 13.12 مليار حساب مصرفي، بزيادة 2.05 في المئة مقارنة بالربع الأول.

وفي سياق متصل، قال البنك المركزي الصيني الاثنين إنه سيُبقي على تبني سياسة نقدية حصيفة مرنة وملائمة مع إعطاء الأولوية للاستقرار.



ففي تقرير تطبيق السياسة النقدية للربع الثاني من العام، قال بنك الشعب الصيني إنه سيحافظ على جعل السيولة وفيرة بشكل معقول ويعزز دعم الابتكار التكنولوجي والشركات الصغيرة وقطاع التصنيع.

وقال البنك المركزي إن الصين ستعزز التنمية المتينة لأسواق المال وتحمي مصالح المستثمرين بشكل أفضل.

وفي سياق متصل، سجل ارتفاع أسعار الإنتاج في يوليو، أعلى مستوى لها منذ نحو 13 عامًا في الصين بسبب زيادة كبيرة في أسعار المواد الأساسية، حسب أرقام رسمية نشرت الإثنين.

وقال المكتب الوطني الصيني للإحصاءات إن مؤشر قياس كلفة السلع عند خروجها من المصنع، شهد ارتفاعا بنسبة 9 في المئة على مدى عام الشهر الماضي.

وهذه أكبر زيادة يسجلها مؤشر "بي بي آي" منذ سبتمبر 2008.

وتجاوزت هذه الزيادة الارتفاع في يونيو، 8,8 في المئة، أكبر من معدل التقديرات التي ذكرها محللون لوكالة الأنباء المالية بلومبرغ وبلغت 8,6 في المئة.