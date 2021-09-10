الجمعة 10 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غرق طالبين أثناء الاستحمام في نهر النيل بقنا

غرق
غرق

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بقنا برئاسة العميد هاني الأتربي، اليوم، جثتي طالبين من نهر النيل، غرقا أثناء الاستحمام بنجع سند بقرية المقربية، مركز قوص جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بانتشال جثتي محمد محمود فرج الله، 16عامًا، وعبد الله عبده عبدالستار، 16 عامًا"، من قرية المقربية، بعد غرقهما في نهر النيل بنجع سند في قوص.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى قوص، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات

وانتقل فريقا من النيابة العامة لمعاينة الحادث، وقررت النيابة العامة التصريح بدفن جثتي الطالبين عقب انتشالهما من قبل قوات الانقاذ النهري في مركز قوص جنوبي محافظة قنا، فيما قد تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

قنا رامي النيابة أيام مستشفى المركزى تحقيق عمل

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