السبت 11 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فرقة بورسعيد المسرحية تقدم «نساء لوركا» فى أول  ليالى مهرجان «مستقبل مسرح»

فرقة بورسعيد المسرحية
فرقة بورسعيد المسرحية

انطلقت فعاليات الدورة الأولى من  مهرجان "مستقبل المسرح" برئاسة المخرج وليد شحاتة الخميس مدير ومؤسس المهرجان، وذلك على خشبة مسرح  مركز شباب الزاوية الحمراء بحضور العديد من المسرحيين الشباب والفنانين من بينهم  المخرج المسرحي محمد لبيب، والممثل  عبد الناصر ربيع، والمؤلف المسرحي أحمد سمير، مدير لجان المهرجان.

 

وافتتح المهرجان الفنان أحمد سلامة وكرمه المهرجان، ويختتم المهرجان فعالياته 17 سبتمبر من الشهر الجاري.

 

كما قدمت أول عروض مهرجان مستقبل مسرح (نساء لوركا)  من تأليف عواطف نعيم، وإخراج سارة سعد.

 

يشار إلى أن فرقة بورسعيد المسرحية أنشأت في عام 1939، وتمارس العمل الفني منذ نشأتها أي منذ 80 عامًا، ما جعلها من أقدم الفرق المسرحية في مصر، وشاركت في كافة المهرجانات الثقافية، وحصلت على العديد من الجوائز، وتحتضن الفرقة أبناءها من المخرجين الشباب منهم مجدي الشناوي، وأحمد السمان، وعمرو شلبي.

 

يذكر أن الدورة الأولى والتأسيسية للمهرجان تنطلق بمشاركة 13 عرضًا مسرحيًا من مختلف الفرق المسرحية المستقلة من العديد من محافظات مصر، وتقدم عروض المهرجان في سبع ليالِ متتالية، وكرم المهرجان في دورته الأولى، العديد من رموز الفن فى مجال التلفزيون والسينما والمسرح المصري، بالدورة الأولى من مهرجان "مستقبل المسرح"، كما يكرم المهرجان العديد من الفنانين الذين أثروا الحياة الفنية في رحلة مسرح الهواة المصري بأيام وليال المهرجان المتتالية، ويقدم ضمن فعاليات المهرجان لقاءات مفتوحة ومناقشات بليالي المهرجان في التخصصات المسرحية المختلفة مع العديد من الأساتذة والمسرحيين الأكاديميين للفرق المشاركة وجمهورالمهرجان.

 

ويهدف مهرجان مستقبل المسرح إلى دعم مسرح الهواة، وخلق جيل جديد من المخرجين والمبدعين والمسرحيين في مختلف تخصصات ومفردات العرض المسرحي من مسرحي الهواة، والدورة الأولى لمهرجان مستقبل مسرح  مهداة إلى الشاعرة أماني رياض، وكيل أول وزارة الشباب والرياضة سابقًا.

فرقة بورسعيد المسرحية

 

وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من الفنان سمير شريف مصمم الاستعراضات، والمخرج وليد شحاتة مدير ومؤسس المهرجان، والفنان أحمد إبراهيم أمين عام المهرجان، ومحمد أشرف مدير مركز شباب الزاوية الحمراء، والمستشار محمد عفيفي رئيس مجلس إدارة مركز شباب الزاوية الحمراء، والمسئول الإعلامي للمهرجان الصحفية والناقدة همت مصطفى.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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