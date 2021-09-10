الجمعة 10 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شخص وإصابة 15 فى انقلاب ميكروباص بمحور سمالوط

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص

لقي شخص مصرعه وأصيب 15 آخرون إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص «أجرة» على الطريق الدائري محور سمالوط، شمال محافظة المنيا، ظهر اليوم، وتم نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا تلقت بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على محور سمالوط بالطريق الدائري شمال المحافظة.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 15 آخرين بإصابات متنوعة ما بين جروح وكسور مضاعفة باليد والساقين واشتباه ما بعد الارتجاج، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة مما أدى إلى انقلابها. 

وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق.

المنيا مصرع وإصابة 16 شخص محور سمالوط الدائري مستفي سمالوط النموذجي انقلاب ميكروباص

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وائل لطفي

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