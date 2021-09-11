السبت 11 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد واقعة «إيفون نبيل».. كيف نتعرف على الزوج السام؟

إيفون نبيل
إيفون نبيل

أثارت البلوجر "إيفون نبيل" الجدل بفيديو نشرته عبر السوشيال ميديا  حول زوجها الذي وصفته بأنه شخصية نرجسية وسامة ويعاملها بشكل عنيف، والآن تتلق تهديدات منه بعد احتجزها بالمنزل ومنعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن هذا المنطلق كيف يمكن أن نتعرف على شخصية الزوج السام؟ 

وفقًا لموقع "rosglas" يعتبر الزواج شراكة تقع بين فردين قررا أن يتقسما الحياة سويًا، ويبادلا بعضهما البعض الحب والاحترام مما يبني أسرة صحية، لا يمنع من وجود خلافات ولكن هناك نقطة تفاهم يصل اليها الزوجين ولم يتشبث كًلا منهم برأية الشخصي حفاظًا على مشاعر الآخر.

اليكم أبرز التفاصيل عن شخصية الرجل السام، وكيفية التعرف عليه.

الزوج السام 

يظهر على الزوج في كثير من الأحيان السيطرة، الغيرة، التملك، الانزعاج المفرط، عدم الاحترام، التقليل من شأنك امام الآخرين، كل تلك علامات توضح أن الزواج غير مستقر مما سيسبب الكثير من المشكلات ويتفاقم الوضع في المنزل، فعليك بالابتعاد قليلًا حتى تنبت الحياة العاطفية في نفوسكم.

إلقاء اللوم بشكل متواصل 

يلومك زوجك على كل التفاصيل الكبيرة والصغيرة منها وذلك لأخفاء عيوبة عن نفسه، مما يسبب لك الإرهاق وقلة الثقة بالنفس، وتلك الطباع لا تتغير مع الوقت. 

تزايد الخلافات

تنشأ حاله من التوتر داخل المنزل اثناء وجود الزوج، يصبح المنزل غير مريح وكل فرد يثير غضب الآخر بطريقة مختلفة فمثًلا إذا تأخرتي عن تجهيز الطعام بضع دقائق يغضب الزوج فورًا.

الاعتماد المفرط

يعتمد الشريك على زوجته في كل شئ، ورغم ذلك لا يوفر سُبل الراحة لها، كما أن بعض الأشخاص يستمتعون من خلال الاعتمادية واصدار القرارات الخاطئة التى تبث في نفس الشريكة انها غير مسئولة.

الشخص الأناني 

لا يرضيه أي شئ بل على العكس يكون هناك متطلبات ورغبات في التضحية وتقديم كل طاقتك له مع طلب المزيد منك وذلك يُشعرك بالتقصير تجاه منزلك وشريك حياتك مما يستنزفك بطرق غير مباشرة.

غيرة الشريك 

تكون في بعض الأحيان الغيرة شئ مستحب، ولكن إذا زادت عن حدها تصل إلى مرحلة الشكوك مما يجعلك تخسرين نفسك وذاتك.

إيفون نبيل البلوجر إيفون نبيل شخصية نرجسية شخصية الرجل السام الرجل السام الزوج السام

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

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