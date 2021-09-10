متاح.. لينك استعلام مخالفات المرور 2021 برقم السيارة

لينك استعلام مخالفات المرور 2021 برقم السيارة من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر محرك البحث العالمي جوجل يوميا لرغبة أصحاب السيارات وسائقين في معرفة قيمة التصالح على مخالفات المرور، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام و طرق دفع الالكتروني التي اعتمدتها الإدارة العامة للمرور.

لينك استعلام مخالفات المرور 2021 برقم السيارة

استحدثت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية طرق إلكترونية الاستعلام عن قيمة التصالح على المخالفات المرورية من خلال هذا الرابط ( من هنا) بإدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة المراد الاستعلام عن مخالفاتها، وذلك للحد من التكدس والازدحام أمام مقرات إدارات المرور في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر عن طريق لمس الأسطح المصابة بالفيروس ووضعها على أحد أعضاء الجهاز التنفسي الظاهرة حيث يخترق الجهاز المناعي ويقضي على الأجهزة الحيوية مما يتسبب في الوفاة الفورية.



خطوات الحصول على قيمة التصالح على مخالفات المرور ٢٠٢١

يمكن من خلال بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة عبر الشبكة العنكبوتية التي استخدمتها وزارة الداخلية معرفة إجمالي قيمة التصالح على مخالفات المرور وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة مخالفات المرور

كتابة بيانات صاحب السيارة المراد الاستعلام عن مخالفات

كتابة رقم اللوحة المعدنية للسيارة ( أرقام وحروف)

كتابة إدارة المرور التابع لها

الضغط على زر الإستعلام

ظهور إجمالي المبلغ المراد دفعه نظير التصالح على مخالفات المرور

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طرق دفع المخالفات المرورية إلكترونيا

استعلام مخالفات المرور 2021 برقم السيارة عبر الموقع الذي خصصته وزارة الداخلية لمعرفة قيمة المرورية المخالفات ودفعها عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني عن طريق الفيزا البنكية أو شركات التحصيل الإلكتروني المعترف بها ( ضامن، فوري، بيي، أمان، ...) أو عن طريق مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية أو عن طريق الدفع اليدوي داخل مكاتب إدارات المرور المختلفة والتي اعتمدتها وزارة الداخلية لسداد المبالغ المالية المحددة قيمة التصالح على المخالفات المرورية إلكترونيا لكافة أنواع السيارات والدراجات النارية.