الجمعة 10 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

متاح.. لينك استعلام مخالفات المرور 2021 برقم السيارة

مخالفات المرور
مخالفات المرور

لينك استعلام مخالفات المرور 2021 برقم السيارة من أكثر الكلمات البحثية التي تتصدر محرك البحث العالمي جوجل يوميا لرغبة أصحاب السيارات وسائقين في معرفة قيمة التصالح على مخالفات المرور، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام و طرق دفع الالكتروني التي اعتمدتها الإدارة العامة للمرور.

 

لينك استعلام مخالفات المرور 2021 برقم السيارة

استحدثت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية طرق إلكترونية الاستعلام عن قيمة التصالح على المخالفات المرورية من خلال هذا الرابط ( من هنا) بإدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة المراد الاستعلام عن مخالفاتها، وذلك للحد من التكدس والازدحام أمام مقرات إدارات المرور في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر عن طريق لمس الأسطح المصابة بالفيروس ووضعها على أحد أعضاء الجهاز التنفسي الظاهرة حيث يخترق الجهاز المناعي ويقضي على الأجهزة الحيوية مما يتسبب في الوفاة الفورية.


خطوات الحصول على قيمة التصالح على مخالفات المرور ٢٠٢١

يمكن من خلال بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة عبر الشبكة العنكبوتية التي استخدمتها وزارة الداخلية معرفة إجمالي قيمة التصالح على مخالفات المرور وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال هذا الرابط ( من هنا)
  • اختيار أيقونة مخالفات المرور
  • كتابة بيانات صاحب السيارة المراد الاستعلام عن مخالفات
  • كتابة رقم اللوحة المعدنية للسيارة ( أرقام وحروف)
  • كتابة إدارة المرور التابع لها
  • الضغط على زر الإستعلام
  • ظهور إجمالي المبلغ المراد دفعه نظير التصالح على مخالفات المرور

اقرأ أيضاً

كيفية دفع مخالفات المرور 2021 

 

طرق دفع المخالفات المرورية إلكترونيا

استعلام مخالفات المرور 2021 برقم السيارة عبر الموقع الذي خصصته وزارة الداخلية لمعرفة قيمة المرورية المخالفات ودفعها عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني عن طريق الفيزا البنكية أو شركات التحصيل الإلكتروني المعترف بها ( ضامن، فوري، بيي، أمان، ...) أو عن طريق مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية أو عن طريق الدفع اليدوي داخل مكاتب إدارات المرور المختلفة والتي اعتمدتها وزارة الداخلية لسداد المبالغ المالية المحددة قيمة التصالح على المخالفات المرورية إلكترونيا لكافة أنواع السيارات والدراجات النارية.

استعلام مخالفات المرور 2021 مخالفات المرور مخالفات المرور 2021 المرور أصحاب السيارات الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة «٢»

الأكثر قراءة

«مش إسكندرية بس».. خريطة سقوط الأمطار على محافظات مصر الأيام المقبلة

وزير التعليم العالى يوجه بفتح تحقيق عاجل فى واقعة «الطبيب والممرض والكلب»

قصة «الطبيب والكلب والممرض».. أقوال هذا الشخص تحسم الواقعة

حافز مالي وحسابات بنكية.. الحكومة تدعم الأسر الملتزمة بمحددات التنمية

جنازة مهيبة لـ«شهبندر التجار».. الآلاف يودعون محمود العربى (صور)

ميشيل عون: معالجة هموم اللبنانيين أولوية الحكومة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «1-3»

ماجد حبته

المغاربة أيضًا كنسوا الإخوان

منة عبيد

«هلاوس».. ساعة من الصمت الصاخب!

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

صور

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

«الجامعة العربية» ترفض خطوة مفوضية الاتحاد الإفريقى بشأن إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تدين مواقف «بينيت» وتصريحاته الاستفزازية بشأن الاستيطان

الاحتلال يعتقل 5 من عائلات الأسرى الفارين من «جلبوع»